La platja Pobla Marina rep per primera vegada aquest distintiu

La costa de La Pobla de Farnals està d’enhorabona en rebre la Bandera Blava en les seues dues platges, la platja Nord i la platja Pobla Marina, un reconeixement al seu compromís amb la sostenibilitat, l’accessibilitat i la qualitat dels seus serveis turístics.





Aquest guardó és un distintiu en l’àmbit internacional, que premia el compliment de rigorosos estàndards en àrees com la informació, gestió ambiental, legalitat, accessibilitat i seguretat. A Espanya, l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) és l’entitat responsable d’atorgar les cobejades Banderes Blaves.



638 platges espanyoles lluiran aquest estiu bandera blava. 11 més que en 2023 i La Pobla de Farnals formaran part d’eixa marea blava.

Des de la regidoria de Turisme, es van presentar totes dues candidatures per a obtindre aquest distintiu, complint amb els rigorosos criteris en àrees com la informació i l’educació ambiental, la qualitat de l’aigua, la gestió ambiental, la seguretat i els serveis oferits a les persones que cada any visiten les platges de la localitat.

En el cas de La Pobla de Farnals, tant la platja Nord com la platja Pobla Marina han superat amb èxit totes les avaluacions.



La platja Nord ha sigut guardonada amb la Bandera Blava des de l’any 2005, a excepció de la temporada 2020. No obstant això, el compromís de l’Ajuntament ha sigut constant amb la millora ambiental i la qualitat dels seus serveis, així que una vegada més, en aquesta nova edició ha sigut recompensada per a aquesta temporada.



D’altra banda, la platja Pobla Marina celebra el seu primer assoliment a obtindre la Bandera Blava, després de diversos anys presentant candidatures. Aquesta fita marca un important pas avant en el seu compromís amb els estàndards de qualitat i sostenibilitat, consolidant la seua posició com una destinació turística d’excel·lència.



A més de la Bandera Blava, totes dues platges han aconseguit altres certificacions que destaquen la seua gestió de qualitat, accessibilitat universal i compromís ambiental. Entre elles es troben l’ISO 9001 per a gestió de qualitat, l’UNE 170001-2 per a l’accessibilitat universal, l’ISO 14001 per a gestió ambiental, l’UNE-ISO 13009:2016 Platges (Q) i el segell Qualitur.



Com a novetat per a aquesta temporada en ambdues platges, l’Ajuntament ha invertit en una grua mòbil que ampliarà el material adaptat disponible en els punts accessibles, facilitant així l’experiència inclusiva i segura per a totes les persones que necessiten aquesta assistència. Els serveis oferits en aquests punts inclouen préstec de material adaptat, zona d’ombra, vestuari adaptat i servei de bany assistit, entre altres.



Els guardons de la Bandera Blava i altres certificacions se sumen al treball continu que es realitza des de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals a través de la regidoria de Turisme, en el qual es destaca el compromís amb la qualitat turística, la sostenibilitat i la inclusió, reafirmant la seua posició com una destinació turística del qual gaudir a la Comunitat Valenciana.