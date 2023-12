Dos milions de llums led il·luminen el Nadal a València

S’instal·len 20 arbres a la ciutat, cinc més que en 2022. Les noves ubicacions són la Creu Coberta, Hort de Senabre, plaça del Poeta Pastor Aicart i el carrer de Campoamor

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha participat hui en l’encesa de la il·luminació nadalenca de la plaça de l’Ajuntament

Catalá ha explicat que s’ha invertit un 45% més en enllumenat i decoració nadalenca, amb el que s’ha aconseguit 615.711 euros d’inversió

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha participat hui en l’encesa de la il·luminació nadalenca de la plaça de l’Ajuntament, on ha assegurat que “dos milions de llums led il·luminaran València durant les festes de Nadal per a tornar a viure estes festes des de la il·lusió i l’alegria”.

L’alcaldessa ha explicat que s’ha invertit un 45% més en enllumenat i decoració nadalenca, amb el que s’ha arribat als 615.711 euros d’inversió. A més, ha assenyalat que s’han “redoblat els esforços perquè València compte amb dos milions de llums led; 225 arcs lluminosos en més de carrers, en concret, 75 més que en 2022; 20 cartells de Bon Nadal; i es repartiran 9.125 unitats de poinsettia, la planta de Nadal, per tota la ciutat”.

A més, per primera vegada tots els districtes de la ciutat tindran un arbre de Nadal. En total 19 arbres de Nadal, cinc més que en 2022, en la Creu Coberta (barri de Jesús), Hort de Senabre (Jesús), plaça Poeta Pastor Aicart (Marxalenes) i carrer de Campoamor (L’Amistat).

Respecte a la plaça de l‘Ajuntament, en la façana de l’edifici s’ha instal·lat un tapís vegetal, una composició floral innovadora i sostenible realitzada amb espècies vegetals com a llentiscles, branques de pi i avet, juntament amb molses de diferents classes. Esta proposta compta amb la col·laboració de la campiona del món d’art floral, la valenciana Lina Roig.

Una altra de les novetats és la il·luminació ornamental en els mercats municipals, amb prop de 60.000 euros de pressupost perquè “ells són una part important estos dies i volem reforçar la seua imatge de cara al Nadal.

Segons ha destacat l‘alcaldessa, esta iniciativa té com a objectiu “que este Nadal siga inoblidable per a tota la ciutadania i, per això, hem treballat conjuntament tots els servicis municipals i hem comptat també amb institucions, entitats i comerciants perquè este mes de desembre València brille amb llum pròpia”.