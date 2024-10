Dos vivendes municipals acullen en els últims 11 anys a un centenar de persones sense llar

La regidora de Servicis Socials ha visitat, en el marc del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa que se celebra hui, estos pisos gestionats per l’Associació Natania

Dos vivendes municipals de Ciutat Vella, que formen part de la xarxa d’immobles tutelats gestionats per l’Associació Natania per a la reinserció dels qui no tenen llar, han acollit en els últims onze anys a un centenar de persones.

La dada l’ha facilitat la regidora de Servicis Socials, Marta Torrado, després de visitar estos pisos municipals, en el marc del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa que se celebra hui. En este context, la regidora ha recordat que l’Ajuntament manté un conveni de col·laboració amb la citada entitat, centrada en l’atenció i l’acompanyament de les persones sense llar a la ciutat de València des de l’any 2009.

Este acord, impulsat en 2013, contempla la cessió de dos vivendes municipals de Ciutat Vella a esta associació per a l’acolliment de persones sense llar derivades pel Centre d’Atenció a Persones sense Sostre (CAST) i posada en marxa de processos d’inserció social a través de plans d’intervenció integrals i personalitzats.

“Concretament, ha explicat l’edil, les persones acollides en estes llars s’inclouen en el Projecte ‘Bajotecho’, pensat per a persones sense llar que es troben en situació de desocupació i sense companyia”. “I totes les intervencions es realitzen en estreta coordinació amb el CAST”, ha aclarit Marta Torrado, després de destacar que “l’objectiu general és promoure la màxima autonomia de les persones derivades a este projecte”.