Més de 65.000 persones participaran en el festival DreamHack 2023, que torna a València este cap de setmana

La regidora de l’àrea d’Innovació i Emprenedoria, Paula Llobet, ha subratllat la voluntat del govern municipal d’apostar per una València innovadora i oberta. Líder del sector de les noves tecnologies i de l’oci digital

València recupera el festival DreamHack. La trobada de videojocs i oci digital més gran d’Espanya, que se celebrarà en Fira València el pròxim cap de setmana. Un total de 65.000 persones participaran en les tres sessions previstes, els dies 7, 8 i 9 de juliol. Amb un programa d’activitats que inclourà, per primera vegada, dos jornades de la superliga de League of Legends. Amb equips com KOI, Els Heretics o Movistar Riders. La regidora de l’àrea d’Innovació i Turisme, Paula Llobet, ha presentat este dimarts l’edició de 2023 del festival. Que tindrà un impacte econòmic aproximat de 10 milions d’euros.

El festival, que ja ha venut el 95% de les entrades. Portarà a la ciutat als millors jugadors del món de Clash Royale en el marc del torneig Iberian Internacional. Competició professional la segona parada de la qual presencial tindrà lloc a València. A més, l’edició de 2023 inclou tornejos de videojocs en modalitat “open”, que obri la participació a nous equips; o una zona “Indie”, entre moltes altres activitats.

Esta convocatòria va nàixer l’any 2010

La regidora responsable de l’Àrea d’Innovació i Emprenedoria, Paula Llobet. Ha presentat esta cita internacional, acompanyada pel director de DreamHack València, Javier Carrión; i pel director comercial de Fira València, Jorge Fombellida. Tal com ha recordat Llobet, “esta convocatòria va nàixer l’any 2010. Amb tot el suport del govern municipal, i ara volem donar-li de nou un impuls molt important”. La regidora ha assenyalat que es tracta “d’un sector emergent que té moltíssim potencial. Per això cal posar en valor el fet que tenim ací a València l’esdeveniment de gaming i e-sport més important a nivell estatal”.

Des de la seua primera edició en 2010, el festival DreamHack s’ha situat com una de les convocatòries de videojocs, tecnologia i competicions de e-sports més importants d’Espanya. Les previsions per a esta edició són d’un impacte econòmic pròxim als 10 milions d’euros. A més de la creació, durant este mes de juliol, d’al voltant de 300 llocs de treball. En estos moments, amb un 95% de les entrades venudes, s’ha constatat ja un increment en la prevenda del 50% respecte a l’estiu de 2022.

Un sector en creixement

En este sentit, la regidora Paula Llobet ha destacat la importància que té per a València ser seu d’un festival “que ens posiciona en tot l’àmbit d’Espanya, d’Europa, i inclús de tot el món”. Es tracta d’un sector, ha recordat, que té un creixement anual del 20% i un creixement en creació d’ocupació de més del 9,5%. “L’Ajuntament vol apostar per una València innovadora i oberta que es posiciona com a líder”, ha afirmat la delegada.

Qui ha destacat la importància de l’entorn de formació i innovació que té la ciutat, “amb la primera escola de videojocs d’Espanya, ESAT, i la millor de tot l’àmbit estatal i, a més, la setena del món; i tenim la Universitat Politècnica amb el seu hub de gaming, que està treballant per a tindre una càtedra específica”. “Per això, a més de tindre als tècnics millor formats i les persones millor preparades d’Espanya. Volem treballar perquè el sector cresca i la ciutat tinga una indústria d’oportunitats per a desenvolupar les carreres professionals,la innovació i emprenedoria”.

Elements tradicionals i novetats d’avantguarda

Esta primera edició de 2023 arriba amb un ampli ventall d’activitats que mescla els elements tradicionals que defineixen la identitat del festival cada any. Junt amb les últimes novetats del panorama actual dels videojocs, com és el cas de la superliga de League of Legends (LOL). Per primera vegada present en DreamHack València, en dos jornades presencials en les quals es disputaran 10 partits. En les quals participaran els 10 grans equips de la lliga espanyola; entre ells, Els Heretics, creat pel streamer i youtuber TheGrefg; KOI, creat per l’influencer, streamer i youtuber Ibai i l’exfutbolista Gerard Piqué; Giants; Barça eSports o el campió vigent de la Superliga, Movistar Riders. Tots ells barallaran pel triomf en un escenari que espera albergar més de 2.500 espectadors.

El festival inclourà també competicions de e-sports

Tal com ha explicat Javier Carrión, el festival inclourà també competicions de e-sports, amb videojocs com Rocket League, Fortnite o CSGO; tornejos LAN; concerts, com el que oferirà la youtuber i pianista Elesky. Una zona de competició esportiva amb la col·laboració de València Basket; un esdeveniment local de Pokemon GO; una zona Indie; concursos de cosplay; i fins a un concurs de dansa K-pop.

Pel que fa a competicions, esta edició d’estiu albergarà la segona parada del circuit Iberian Internacional a la qual acudiran els millors jugadors del món de Clash Royale. D’altra banda, la zona LAN, l’espai que reunix jugadors sota un mateix sostre i connexió, inclourà també tornejos exclusius per als assistents a la LAN Party per als següents títols: CS:GO, VALORANT, Fortnite, StarCraft, Rocket League, League of Legends i Fall Guys.

Un altre dels grans espectacles del festival serà DreamHack Fighters, una de les parts més importants per a la comunitat DreamHack, que comptarà amb el torneig Internacional de Brawlhalla o competicions de Super Smash Bros i Street Fighter 6. A més, esta edició d’estiu tindrà un Beat The Pro en Apex Legends, un espai blockchain que albergarà tornejos de Cybertitans i Elemental Raiders, així com una zona Indie en la qual els aficionats al gaming podran disfrutar de fins a 30 nous títols en exclusiva d’estudis Indie.

Les entrades per a acudir a DreamHack València 2023 ja estan a la venda en la web oficial del festival, https://dreamhack.es/.