El dilluns 27 es va reunir el consell Municipal per a acordar la composició d’aquest òrgan i presentar el Catàleg de Serveis Socials del municipi

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Massamagrell va ser el lloc triat aquest passat dilluns 27 de març. Per a constituir la composició i els òrgans del nou Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials.

Aquest Consell Municipal té com a objectiu el coneixement social del municipi per al desenvolupament d’una política d’inclusió. Que responga a les necessitats dels veïns i veïnes de Massamagrell.

Aquest òrgan, que es reunirà cada sis mesos, realitzarà un seguiment de la posada en marxa i execució de les línies estratègiques proposades.

Un altre dels punts que es van tractar en el consell va ser la presentació del Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials com a figura en la nova Llei de Serveis Socials. Que va ser aprovat pel Ple d’Ajuntament de Massamagrell a la fi de l’any passat.

Per a finalitzar, la reunió també va servir per a presentar el nou Catàleg de Serveis Socials de Massamagrell. Un xicotet fullet on estan reflectits tots els serveis que presta l’Ajuntament de Massamagrell a la ciutadania, a més dels tràmits en els quals pot col·laborar amb els usuaris.