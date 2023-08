Dues Detencions a Alzira Relacionades amb Múltiples Robatoris

Recuperats Objectes Robats Incloent Telèfons, Patinets Elèctrics i Joies

Els Detinguts Presenten Antecedents i Un d’Ells Ja ha Sigut Enviat a Presó

La Policia Nacional ha actuat amb eficàcia a la ciutat d’Alzira, resultant en la detenció de dos homes de 26 i 33 anys, acusats de cometre un robatori amb força en un habitatge.

Resulta particularment inquietant que un dels detinguts haguera sigut capturat anteriorment aquell mateix dia per un delicte similar. Els informes inicals indiquen que a aquests individus se’ls atribueixen un total de tres robatoris en habitatges, dos incidents més relacionats amb robatoris en vehicles, i dos furts.

Durant la seua actuació, la Policia Nacional ha aconseguit recuperar una notable quantitat d’objectes robats. Aquests incloïen fins a 18 telèfons mòbils, 2 patinets elèctrics, una videoconsola, 8 parells d’ulleres de sol, tres caixes de joies valuoses, diversos rellotges i una col·lecció d’algunes ferramentes.

Els individus detinguts no eren desconeguts per a les autoritats, ja que tenien antecedents similars en el passat. Després de la seua detenció, han sigut presentats davant de l’autoritat judicial. Com a resultat de la seua compareixença, un d’ells ha rebut l’ordre de ser enviat a presó.

La investigació del cas encara està en curs. Les autoritats han expressat la seua determinació d’esclarir els fets per complet i assegurar-se que tots els implicats en aquests robatoris siguin jutjats amb justícia. Es fa una crida a la ciutadania d’Alzira a col·laborar amb qualsevol informació que puga ajudar a aprofundir en la investigació i garantir la seguretat de la comunitat.