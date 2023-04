Les tècniques especialistes en fons Next Generation visiten cada negoci local per a oferir les possibilitats d’accés a ajudes europees

La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç de Paiporta es troba en ple procés d’informació als comerços locals. Sobre les possibilitats d’accés a ajudes europees per a la digitalització.



Tècniques municipals expertes en captació de fons Next Generation visiten cada negoci. Per a repartir un fullet informatiu, així com per a promoure i actualitzar la seua presència en el Portal del Comerciant municipal. Que es pot trobar al web paiporta.comercioscomunitatvalenciana.com/es.

Per a la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, que ha acompanyat al personal tècnic en algunes de les visites. «És prioritari donar suport als comerços per a que donen el salt digital. Un pas endavant que contribueix a fer-los més competitius, i per al qual hi ha ajudes actualment molt interessants».

En aquest sentit, Sandrós ha posat a disposició dels negocis locals els recursos municipals. Cas del punt d’informació GVANext, que se situa al propi Centre de Formació Ocupacional, seu de la Regidoria d’Economia.

«El comerç local és una aposta ferma del govern de Paiporta. El nostre treball s’enfoca a promoure el consum en les botigues i comerços de barri. Que reverteixen els beneficis a Paiporta, creen llocs de treball de qualitat i vertebren el poble des del punt de vista econòmic i social». Ha conclòs Sandrós.

Els comerços paiportins poden accedir a tota la informació sobre ajudes europees per a la digitalització a través del punt GVANext, en el propi Centre de Formació Ocupacional, al carrer Santa Anna 35

Aquestes ajudes s’enfoquen tant a la difusió de la seua activitat i el seu posicionament en internet, com a les ferramentes de gestió d’stock, ciberseguretat, oficines virtuals, factura electrònica, xarxes socials, creació de botigues en línia, analítica o presència avançada en la xarxa.