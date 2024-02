Ecovidrio i Algemesí planten arbres amb els casals fallers després de guanyar el municipi la campanya ‘La Plantà del Vidre’

“La Plantà del Vidre” és una iniciativa que es va desenvolupar les passades Falles. Per a conscienciar sobre la gestió responsable dels residus d’envasos de vidre en la qual van competir tretze municipis fallers per ser el més sostenible

La població va aconseguir reciclar 30.200 kg de residus d’envasos de vidre durant el transcurs de la campanya

Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, i l’Ajuntament d’Algemesí i la Generalitat Valenciana. Han realitzat una plantació d’arbres en l’avinguda Bernat Guinovart després de guanyar aquest la campanya ‘La Plantà del Vidre’, una iniciativa que es va desenvolupar durant les Falles 2023 amb l’objectiu de fomentar el reciclatge d’envasos de vidre.



A l’acte han assistit el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco; el gerent de zona de Ecovidrio, Roberto Fuentes; l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis; així com representants de la Junta Local de Falles, els casals fallers i regidors de la Corporació municipal.



Cada casal faller ha apadrinat un arbre Celtis australis (lledoner) i també s’ha col·locat una placa identificativa de l’apadrinament de cada exemplar. Els casals que han participat són Falla Ideal Terrassa I Adj.; Falla Plaça Cabanilles i Adj.; Falla Plaça del Cid, Albalat i Adj.; Falla Crist de l’Agonia, Lluís Martínez i Adj.; Falla El Pla; Falla Parc Bernat Guinovart; Falla Nou Mercat; Falla Pasc Salvador Castell I Adj.; Falla Cíctor Prada, Ferran d’Aragó I Adj.; Falla Plaça dels Tres Moreres; i Falla Barri Santa Bàrbara.



La iniciativa, que es va desenvolupar durant els dies de celebració de les festes, pretenia conscienciar als ciutadans d’Algemesí, i especialment als fallers, sobre la importància de separar correctament els residus d’envasos de vidre durant el transcurs de les festes. Per a això, Ecovidrio va decorar els contenidors de vidre pròxims als casals i va marcar un repte per a cada municipi de quilograms d’envasos de vidre recollits durant les festes.



En la campanya van prendre part un total de 13 municipis valencians que celebren festes de Falles: Algemesí, Benaguasil, Borriana, Catarroja, Cullera, Gandia, Godella, L’Eliana, La Pobla de Vallbona, La Vall d’Uixó, Llíria, Paterna i Torrent.



Algemesí va ser la població guanyadora en ser la que més punts va aconseguir després de superar el percentatge proposat per Ecovidrio per la recollida de vidre respecte al mateix període de l’any anterior, així com per la difusió que va fer de la iniciativa.

En concret, va aconseguir reciclar 30.200 kg de residus d’envasos de vidre durant el transcurs de la campanya. El premi consistia en l’esmentada plantació d’arbres i, a més, es va alçar amb el ‘Guardó Verd’ de Ecovidrio per superar el repte proposat.



Així mateix, totes les Falles d’Algemesí van reciclar en el seu propi contenidor 400 kg o més de residus d’envasos de vidre, per la qual cosa van rebre un miniglú amb la imatge de campanya.



“La Plantà del Vidre” compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, que juntament amb Ecovidrio aposten per col·laborar amb els fallers per a millorar la sostenibilitat de les festes i que siguen més respectuoses amb el medi ambient a través d’una correcta gestió dels residus d’envasos de vidre.

Beneficis mediambientals del reciclatge de vidre



El vidre que es deposita en els contenidors es recicla al 100% i s’utilitza per a la fabricació de nous envasos, de manera indefinida i sense perdre les propietats originals. Reciclant vidre evitem el creixement dels abocadors.



Reciclar vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic. En usar calcina – vidre reciclat – en la fabricació de nous envasos s’evita l’extracció de matèries primeres de la naturalesa, evitant l’erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn.



A més, es minimitza l’emissió de CO₂ en el procés de fabricació i s’estalvia energia.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio és l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d’envasos de vidre a Espanya. En 1997, després de l’aprovació de la Llei d’Envasos i Residus d’Envasos i l’arrancada de les seues operacions en 1998, es va convertir en l’entitat gestora d’un model de reciclatge que garanteix un servei complet i al qual tenen accés tots els ciutadans. En termes de finançament, 8.000 companyies envasadores fan possible, amb la seua aportació a través del punt verd, el sistema de reciclatge.

La labor de Ecovidrio destaca per garantir el reciclatge d’alta qualitat a través del contenidor, potenciar les infraestructures de contenerización i recollida, invertir en plans i recursos destinats a incrementar el reciclatge d’envasos de vidre en l’hostaleria, mobilitzar als ciutadans a través de campanyes de sensibilització i promoure la prevenció i l’ecodisseny dels envasos.



En les últimes dues dècades el sistema de Ecovidrio ha permés que hui dia es reciclen set de cada deu envasos de vidre.

El reciclatge d’envasos de vidre és un element fonamental per a contribuir al desenvolupament sostenible, fomentar la transició cap a l’economia circular i lluitar contra el canvi climàtic. A més, el reciclatge d’envasos de vidre és una activitat dona suport al compliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.