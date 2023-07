Edificis rehabilitats amb el suport de l’Oficina de l’Energia, un exemple per a noves obres

L’Escola Ciutadana de Rehabilitació Energètica organitza visites perquè les persones interessades coneguen l’experiència

La iniciativa s’emmarca en el projecte Save the Homes per a l’acceleració de la renovació d’habitatges

Els edificis de l’avinguda Catalunya que es troben en procés de rehabilitació energètica. Amb l’assessorament de les Oficines de l’Energia de la fundació municipal Clima i Energia, serviran d’exemple per a altres edificis de la ciutat.

Amb este objectiu, l’Escola Ciutadana de Rehabilitació Energètica de la citada fundació, creada en el marc del projecte europeu Save the Homes. Ha organitzat visites als edificis rehabilitats perquè els seus propietaris i propietàries compartisquen amb altres persones que volen rehabilitar la seua casa informació, referències, i consells pràctics, com a subvencions o finançament.

Les visites s’emmarquen dins dels plans de formació i informació de les Oficines de l’Energia municipals per a particulars i professionals que vulguen conéixer, de primera mà, tots els detalls d’una rehabilitació energètica.

El Regidor de Medi Ambient, Juan Carlos Caballero, ha recordat “la gran quantitat de subvencions i ajudes que hi ha disponibles”. Ha ressaltat “que, donada la necessitat de rehabilitar edificis, pel pas dels anys i l’alt preu de l’energia. Cada vegada hi ha més comunitats que estan aprovant projectes de rehabilitació energètica”. “És un procés complex, per això des de l’Ajuntament oferim acompanyament i assessoria gratuïta a la disposició dels professionals i els particulars interessats”, ha afegit.

Projecte Save the Homes

El projecte Save the Homes busca, a través de l’Oficina de l’Energia, facilitar i accelerar una ona de renovació dels edificis i els habitatges de València. En concret, acompanya a les persones que volen rehabilitar la seua casa al llarg de tot el procés. Amb un servei professional, gratuït i imparcia. Cerca d’informació, anàlisi de les possibles reformes i els seus costos, sol·licitud de subvencions, cerca de finançament, contractació de professionals i mesurament dels resultats aconseguits.

“Amb l’experiència viscuda en l’avinguda Catalunya –ha destacat Cavaller- volem aprendre de casos pràctics i reals de rehabilitacions energètiques realitzades a la ciutat. Poden inspirar i convéncer a altres persones a seguir l’exemple i rehabilitar les seues pròpies cases i edificis. Concretament, estos edificis són interessants perquè representen molt bé el parc d’edificis de la ciutat. Finques amb molts veïns on és difícil prendre decisions, i amb més de 50 anys d’antiguitat, per la qual cosa requerixen una renovació considerable”.

Habilitació d’un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior

Els dos edificis, situats en els números 1 i 3 de l’avinguda Catalunya de València, sumen més de 130 habitatges i es troben actualment en procés de rehabilitació. Amb una millora energètica que consistix en l’habilitació d’un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE). Per a aconseguir reduir “notablement” la pèrdua de calor a l’hivern o l’entrada de calor a l’estiu, a més de reduir problemes com el soroll i les humitats.

A més, l’obra també contempla una sèrie de reparacions i millores relacionades amb la conservació, l’estètica i la seguretat de l’edifici. Com són la reparació de les safates i cants dels balcons, la reparació dels revestiments de les façanes. La retirada i substitució de les gelosies de fibrociment. La substitució de les llindes de buits de finestra i la col·locació d’un sistema de sobrepressió. Per a evitar la propagació de fum d’un possible incendi en l’escala.

En total, l’obra té un pressupost de quasi 2 milions d’euros. Té una subvenció de la Generalitat del 35% sobre el pressupost de les actuacions en façana per a millora de l’eficiència energètica.

Sensors de temperatura, humitat i CO₂

A més de la rehabilitació i gràcies al projecte europeu EBENTO. En estos blocs de cases s’instal·laran sensors per a obtindre dades de confort (temperatura, humitat relativa i concentració de C02) a l’interior de les llars participants en el pilot valencià. Sent la Fundació València Clima i Energia el soci encarregat de la seua implementació.

L’octubre de 2022 es va posar en marxa el nou projecte EBENTO d’Horitzó Europa. Que compta amb un pressupost prop dels 5,9 milions d’euros i una duració de 3 anys. En aquest projecte, coordinat pel grup ETRA, participen 11 socis de 7 països de tota Europa, entre els quals es troba l’Ajuntament de València.