Els docents prendran possessió del nou destí l’1 de setembre de 2024

El DOGV publica també la regulació de les comissions de servei de mestres de Primària i Secundària amb novetats en els motius per a sol·licitar-les

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) d’aquest dilluns. L’adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de mestres de 2023-2024 a 4.605 docents.

Del total de places adjudicades, 2.242 pertanyen a la província de València, 550 a la de Castelló i 1.813 a la d’Alacant.

La presa de possessió en els nous destins obtinguts tindrà lloc l’1 de setembre de 2024. Cessant en el de procedència el 31 d’agost de 2024.

Els funcionaris en situació d’excedència que reingressen al servei actiu a conseqüència d’aquest procediment presentaran la documentació de manera telemàtica en la direcció territorial corresponent abans de la presa de possessió de la plaça.

Es pot consultar tota la informació sobre aquesta adjudicació definitiva de concurs de trasllats en el DOGV.

Comissions de servei

Així mateix, el DOGV d’aquest dilluns publica la resolució que regula el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de servei en centres públics dependents de la Generalitat Valenciana. Per al curs 2024/2025 per al personal funcionari dels cossos docents no universitaris.

Aquesta convocatòria inclou una sèrie de novetats respecte a les convocatòries d’anys anteriors, amb la inclusió de nous motius d’índole social per les quals es pot sol·licitar la comissió de serveis en diferent lloc docent, com ser víctima de terrorisme, resolució de la Unitat de Resolució de Conflictes, per motius d’agressió al personal docent, així com per tractament de fertilitat, entre altres.

Així mateix, s’ha modificat el barem relatiu a la conciliació familiar per família nombrosa i modificat la documentació exigida relativa a l’acreditació de la condició de fills menors.

Com a nova mesura per a facilitar la conciliació de la vida personal i professional, la convocatòria d’enguany preveu, en la causa d’interés particular, la possibilitat de poder sol·licitar la comissió de serveis dins de la mateixa localitat.

Les sol·licituds es tramitaran de manera exclusivament electrònica durant la segona meitat del mes de maig.

Es pot consultar tota la informació del procediment de sol·licitud i concessió de comissions de servei per al curs escolar 2024/2025 en el DOGV.