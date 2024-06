La Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana revisarà i eliminarà els criteris d’admissió en els centres educatius que puguen considerar-se “discriminatoris” per raó d’origen, religió o qualsevol altra circumstància social.

Així ho ha anunciat hui el secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, després de rebre una carta de col·laboració del Ministeri d’Educació advertint de possibles discrepàncies en el decret d’admissió aprovat el passat 23 d’abril.

Entre els criteris a revisar es troben els que afavorixen l’admissió per “tindre treball els dos progenitors; ser familiars d’exalumnes; assistir a activitats parroquials; haver cursat el 0-3 anys en un centre de la mateixa titularitat, o haver nascut a la Comunitat Valenciana”. Aquests criteris s’estan revisant per part de la inspecció educativa i la Direcció General de Centres per a assegurar que l’admissió siga equitativa i no excloent.

McEvoy ha afirmat que la Conselleria ha demanat a tots els centres, tant públics com privats i concertats, que comuniquen els criteris d’admissió que preveuen aplicar,assegurant a les famílies que tot el procediment serà net, segur i en les condicions òptimes.