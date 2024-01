Educació i Sanitat realitzen recomanacions als centres educatius no universitaris per a evitar la transmissió de virus respiratoris a les aules

Davant de símptomes menors és recomanable la utilització de mascareta, i si hi ha altres símptomes, no assistir al centre

Es recomana la vacunació contra la grip i SARS-Cov2 a tot el personal docent i auxiliar

S’insistix en la importància de la ventilació natural dels espais i la higiene de mans

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i la Conselleria de Sanitat han fet una sèrie de recomanacions als centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. Per a evitar la transmissió de virus respiratoris a les aules després de les vacances de Nadal.

Davant de la situació epidemiològica actual i l’increment de casos de grip i d’infeccions respiratòries agudes (IRA). Les conselleries d’Educació i Sanitat han indicat als centres escolars, a través d’una circular. La importància de reforçar les mesures preventives en els entorns educatius per a disminuir. En la major mesura que siga possible, la transmissió i la incidència de virus respiratoris.

En este sentit, es recomana que se seguisquen algunes mesures de prevenció com la vacunació contra la grip i SARS-Cov2 a tot el personal docent i auxiliar de l’entorn educatiu i que mantinga contacte amb l’alumnat.

Davant de símptomes menors de malaltia respiratòria aguda (tos, esternuts, mucositat nasal …) és recomanable la utilització de mascareta en alumnes, professors i personal auxiliar. Si es tenen altres símptomes, com ara febre per damunt dels 38 graus, malestar general i/o dificultat respiratòria es recomana no assistir al centre educatiu.

A més, en la circular s’ha insistit en la importància de la higiene de mans mitjançant una llavada de manera freqüent amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. Així com evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca o la mascareta.

Finalment, s’ha recomanat als centres educatius que ventilen de manera natural les aules i àrees d’alta interacció social i que mantinguen una temperatura adequada.