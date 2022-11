L’Ajuntament d’Alzira va obrir ahir el Gran Teatre a la comunitat educativa per a acollir als 158 xics i xiques que han vist reconegut el seu esforç en acabar l’etapa educativa. Concretament van ser 77 alumnes de Primària, 36 de D’Educació Secundària, 34 de Batxillerat, 9 de Formació Professional i 2 del Centre Professional de Persones Adultes Enric Valor.

La Regidora d’Educació i Infància, Maria Calvo, va explicar a Alzira Ràdio que vore com el Gran Teatre s’ompli d’ullets que esperen el seu moment és una experiència molt bonica. I va destacar el seu agraïment que este reconeixement representa, no sols per a l’alumnat, sinó també per al professorat. Maria Calvo, regidora d’Educació.

Calvo destacà que este acte també és una alegria per a les famílies, que veuen els seus fills desfilar pel Gran Teatre davant d’un públic de 800 persones, en un acte que es prepara amb molta estima.

L’acte, conduit per Mª Carmen Cano, va comptar amb la presència de tota la comunitat educativa alzirenya, tant professorats com famílies. Com a portaveu de l’alumnat hi intervingué Nerea Aliques, qui va destacar l’agraïment als seus companys i companyes, i sobretot als docents, dels que va matissar, “ens han preparat per a tindre opinió pròpia, esperit crític i mentalitat oberta, cosa que junt a l’aprenentatge que ens ve de les nostres famílies, ha forjat el caràcter que ens defineix com a persones”.

La regidora d’Educació i Infància per la seua part, Maria Calvo, felicità els premiats i va aprofitar per acomiadar-se de l’alumnat, ja que són els últims premis en els que participa com a regidora. “Enhorabona xiques i xics, sou l’exemple de l’esforç de cadascun dels joves d’Alzira”

Per la seua banda, l’alcaldessa accidental, Sara Garés va dirigir unes paraules a les famílies per felicitar-los pel magnífic rendiment de l’alumnat i per a agrair també la tasca del professorat que ha contribuït a este resultat. A més va expressar el compromís de l’Ajuntament a través de totes les activitats que es dediquen als xiquets i joves.