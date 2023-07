Una previsió de 12.000 persones. 5,6 quilòmetres de carrera.

Un recorregut únic, el centre de la ciutat. La capital del Túria acollirà el 29 d’octubre la carrera València contra el càncer.

Una gran festa de solidaritat i esport per recolzar als més de 10.000 valencians i valencianes que lluiten contra la malaltia

Tots els fons recaudats es destinen al finançament de beques d’investigació predoctorals

De 5 euros serà el preu de la inscripció, una quantia 100% solidaria

El saló de cristall de l’ajuntament de València ha acollit la presentació de la nova edició. El president de l’associació espanyola contra el càncer de València, Tomás Trenor ha estat acompanyat de l’alcaldessa, Maria José Català. Ha volgut fet valdre la solidaritat del valencians i valencianes

Segons ha explicat la primera edil, València és una ciutat vinculada a l’esport

I a la necessitat de seguir contribuint a la investigació

Una carrera que tindrà diferents modalitats, competitiva, patinada, marxa nòrdica y marxa a peu. A més, es podrà col.laboral en el cas de que no es puga participar. Obtenint un dorsal digital per a eixir a correr o caminar de forma simbòlica on i quan es vullga.