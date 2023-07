AVA-ASAJA denúncia que el 70% dels camps de Picassent estan afectats per la proliferació massiva de fauna salvatge

Davant la impotència dels agricultors de Picassent, la delegació de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) en la localitat. Ha promogut una iniciativa per a recollir i tramitar les denúncies dels afectats pels danys que provoca la fauna salvatge en la localitat. Almenys el 70% dels camps del terme municipal pateixen les destrosses d’aquests animals silvestres. Especialment provocats per senglars i fins al moment s’han recollit 48 denúncies i el 50% dels agricultors es veuen exposats a danys greus i reiterats. Tant en els fruits, com en l’arbratge i les infraestructures de les seues explotacions.

AVA-ASAJA vol ampliar aquesta iniciativa a la resta de delegacions de l’organització per a poder visibilitzar la insostenible situació que viuen els agricultors al llarg del territori de la Comunitat Valenciana. Per a això, remetrà a tots els seus delegats un model de denúncia que els agricultors podran tramitar de manera ràpida en els seus municipis.

L’organització agrària recorda que la fauna salvatge causa pèrdues anuals que superen els 40 milions d’euros en l’agricultura valenciana i que s’han incrementat un 15% en 2023. En aquest sentit, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. Reclama a totes les administracions públiques – ajuntaments, Diputacions i Generalitat Valenciana. Que prenguen mesures urgents i noves davant aquesta problemàtica alarmant per a mantindre l’equilibri de les poblacions de fauna salvatge.