El 8é Festival de Narració Oral de Contes de Paiporta tanca el divendres una setmana de cultura per a totes les edats

El 8é Festival de Narració Oral Paiporta Món de Contes tanca divendres que ve 19 d’abril una programació diversa. Destinada a públics de totes les edats.

Estes sessions de narrativa oral pretenen acostar la cultura a tota la població a través de l’art de narrar històries.

Segons els organitzadors i implicats “contar una història és iniciar un camí que no té principi ni final. Estar en companyia, caminar perdut, deixar-se sorprendre, escoltar, és tota una vida. Contar una història és PAIPORTA MÓN DE CONTES.

Per a la regidora de Cultura, Esther Torrijos, la narració oral “acosta la literatura i les arts escèniques d’una manera íntima a tota la població. Per això, Món de Contes ha servit perquè joves i adults gaudisquen de la cultura a través de les paraules. Concretament, les activitats que s’han emportat als centres educatius fomenten la creativitat i l’atenció a la cultura entre els xiquets i xiquetes de Paiporta”.

L’última de les narracions es durà a terme a la Biblioteca Municipal María Moliner Ruiz el divendres 19 d’abril a les 20.30 h. Amb l’espectacle “La talla 38… o fora els grillons dels fañagüetes”. En esta sessió de clausura, Cellero i els seus amics jubilats protagonitzen moments de nostàlgia, riures i reflexió en la taverna. Carlos Alba, sota el personatge de Cellero, compartirà una història inspirada en el seu propi llegat familiar. Esta última narració oral marca el tancament d’un festival ple d’emocions i creativitat que s’ha desenvolupat en diferents ubicacions del municipi.

El Festival va començar divendres passat 12 d’abril, amb un gran esdeveniment inaugural amb l’energia de “Revetla Infantil”. A càrrec de Pàmpol Teatre en el Xalet de Catalá. Una hora repleta de música en viu, concursos, balls i sorpreses per a tota la família, amb entrada gratuïta. La jornada va continuar a la Sala de conferències de l’Auditori, Maricuela i Fernando Diéguez es van unir en “A comptes i a tecles!”. Per a oferir històries captivadores i música. Una experiència per a joves i adults, també amb entrada gratuïta i sessió amb intèrpret de llengua de signes.

El dissabte 13 d’abril, en el Xalet de Catalá, Maricuela i Fernando van presentar “Amb la música a esta part”. Un espectacle familiar ple de narració i música en viu i, a la nit, a l’Auditori Municipal, “L’Odissea a tres veus” va traslladar al públic a un viatge teatral a través de l’antiga història occidental. Narrada en tres idiomes i acompanyada de música popular, esta obra va oferir una perspectiva única sobre l’èpica d’Homer.

L’endemà, també en el Xalet de Catalá, “La lluna de Kíev” va transportar a les famílies a un món de poesia i narrativa, inspirat en el treball de Gianni Rodari. En esta ocasió també es va comptar amb intèrpret de llengua de signes. El mediterrani Félix Albo va presentar “Repunts”, un espectacle que va fusionar comèdia i tendresa, creant moments inoblidables per a un públic jove i adult. La seua habilitat radica a calibrar el tempo i trenar, sense perdre’l, l’humor com a ball.

“Este tipus d’iniciatives culturals oferixen a la ciutadania altres maneres de gaudir de la literatura, l’art i els escenaris. Des de l’Ajuntament estem en constant cerca per a oferir cultura en totes les seues expressions i no deixar d’investigar perquè la població paiportina tinga un accés directe i local a les arts escèniques” afirma la regidora.