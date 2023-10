L’Ateneu Mercantil de València ha presentat aquest dimecres l’exposició “El artista al desnudo”, un tribut a les set dècades del pintor i escultor Juan Ripollés que podrem veure en 2024.

L’exposició estarà formada per 40 quadres I 30 escultures. una oportunitat per repassar la prolífica trajectòria de Ripollés, nascut a Alzira el 1932, i afincat des de ben xicotet a Castelló.

L’objectiu de l’exposició serà conéixer el personatge, la seua forma de viure i apropar-nos a la seua forma de treballar. Amb 91 anys, Ripollés continua reivindicant la seua llibertat i la seua il·lusió per continuar creant

Ripollés, un artista particularíssim que ha exposat a París, Tòquio, Pequín o Nova Iork. I que, assegura, sempre ha estat lliure i no s’ha adaptat a les etiquetes ni protocols ni tan sols de la Casa Reial

Malgrat que Ripollés sempre ha sigut un personatge únic i diferent, ell creu que això no es pot cercar. Que n’hi ha una obsessió per ser diferent. Ell, en canvi, als seus 91 anys es manté com un personatge irrepetible. Com prova el seu vestuari i els complements, tot i que ell assegura que no busca el màrqueting, sinó que el màrqueting el busca a ell