El Arxiu Municipal de Torrent llança la seua nova web amb accés a l’Arxiu Digital

Els visitants podran consultar butlletins d’informació municipal, cabreves del segle XVI al XVIII i llibres d’actes del ple de 1848 a 1973, entre altres documents.

L’Arxiu Municipal de Torrent ha posat en marxa la seua nova pàgina web: https://torrent.es/servicios-culturales-y-ocio/archivo-municipal/, un avanç important cap a la modernització i l’accés obert al seu ric patrimoni documental.

Aquesta nova plataforma té com a objectiu millorar l’experiència dels usuaris i posar a l’abast de tothom una versió digitalitzada dels fons arxivístics que es custodien al centre, a través de l’OPAC de SAVEX.

A més, ofereix un apartat d’activitats de dinamització, com jornades de portes obertes, sol·licituds de visites a l’arxiu, exposicions i descàrregues de publicacions municipals. També incorpora una nova secció anomenada “Document del Mes”, que mostrarà una peça documental destacada cada mes per a la consulta pública.

Accés millorat i arxiu digitalitzat

La nova web ha estat dissenyada amb una interfície més amigable, accessible i funcional, permetent als usuaris explorar i consultar els serveis de l’arxiu de manera més eficient. A través d’aquesta plataforma, els visitants podran accedir a una àmplia varietat de documents històrics, registres i materials de valor cultural, com ara:

Butlletins d’informació municipal (1962-1973 i 2002-2019).

(1962-1973 i 2002-2019). Cabreves (1567-1784).

(1567-1784). El setmanari Torre.

Llibres d’actes del ple (1848-1973).

(1848-1973). Llibres de festes patronals (1958-1978).

Un dels principals atractius de la nova web és l’Arxiu Digital a través de SAVEX, que ofereix accés remot a milers de documents digitalitzats. Aquesta iniciativa permet que investigadors, estudiants i el públic en general puguen consultar informació valuosa des de qualsevol lloc del món.

Aquest projecte de digitalització és part d’un esforç continu per preservar el patrimoni i fomentar l’accés lliure als documents històrics. Està dividit en diverses fases i cada any s’ampliarà la quantitat de documents disponibles. L’objectiu final és impulsar la investigació i el coneixement del ric patrimoni documental de Torrent.

Declaracions del regidor de Cultura i Arxiu Històric

El regidor de Cultura i Arxiu Històric, Aitor Sánchez, ha destacat:

“El llançament d’aquesta nova pàgina web de l’Arxiu Municipal és un pas crucial per acostar el nostre patrimoni històric a tots els ciutadans. Volem que la memòria de Torrent siga accessible per a investigadors, estudiants i qualsevol persona interessada en conéixer la nostra història.”

“L’Arxiu Municipal no és només un lloc on es custodia el passat; és una eina viva que connecta el nostre municipi amb les seues arrels. Amb aquesta nova web, esperem fomentar un major interès per la nostra història i enfortir la identitat cultural de Torrent. La digitalització dels fons de l’arxiu garanteix la preservació de documents històrics únics i permet la seua consulta des de qualsevol part del món. Estem molt orgullosos d’aquest avanç.”

Sánchez ha subratllat que “aquest projecte reflecteix el nostre compromís amb la modernització dels serveis culturals i la democratització de l’accés a la informació.” Ha afegit que amb l’Arxiu Digital es trenquen barreres físiques i es posa la història de Torrent a l’abast de tothom.

“El nostre objectiu és continuar ampliant la quantitat de documents digitalitzats i millorar l’experiència de l’usuari. Volem que l’Arxiu Municipal de Torrent siga un referent en la gestió i difusió del patrimoni cultural. Convidem tots els veïns de Torrent i a qui estiga interessat en la nostra història a explorar aquesta nova eina que suposa una oportunitat única per descobrir, valorar i preservar la riquesa del nostre llegat documental,” ha conclòs el regidor.