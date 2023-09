El Auditori de Torrent dona la benvinguda a la tardor

A partir d’aquest mes de setembre, el públic podrà gaudir d’una completa i variada programació d’espectacles musicals, obres de teatre, sessions de cinema i molt més

El Auditori de Torrent inaugura la seua temporada tardorenca amb la 3a edició del cicle de cinema independent. Que es desenvoluparà del 29 de setembre a l’1 d’octubre sota el títol Actrius i actors darrere de la càmera. Dedicat a aquells intèrprets que han decidit fer el salt a la direcció.

Les projeccions seran d’accés gratuït –mitjançant invitació- i estaran presentades pels seus directors. Els qui també participaran en el posterior col·loqui moderat per Jorge Castillejo. Escriptor i membre de l’Acadèmia de Cinema. Així, en aquesta edició el públic podrà gaudir de Terra de les nostres mares (Liz Lobato); La Pietat (Eduardo Casanova) i Toscana (Pau Durà).

Del 20 al 22 d’octubre arribarà una nova edició del consolidat Festival de Flamenc, amb les destacades actuacions del guitarrista Antonio Rey. Qui es va fer amb el premi Latin Grammy 2020 al Millor Àlbum de Flamenc. El cantaor Rancapino Xinés, consagrada figura del flamenc més pur i els cantes tradicionals. I la balladora Karime Amaya, filla de Carmen Amaya i Premi Revelació en el Festival de Jerez.

En l’apartat teatral el públic podrà gaudir, entre altres, de l’espectacle protagonitzat per Antonia Sant Joan Entrevista amb la meua filla Mari, el 15 d’octubre. Una nova versió de La ratera, el clàssic de misteri de Agatha Crhistie, el 2 de desembre; i la XV Mostra de Teatre Amateur Juan Manuel Ferraro, que se celebrarà els diumenges del mes novembre.

Homenatge al gran Luciano Pavarotti.

Com sempre, la música ocupa un espai privilegiat en la programació del Auditori, destacant entre els seus diversos espectacles l’homenatge al gran Luciano Pavarotti. Que tindrà lloc el 8 d’octubre de la mà de la neboda-neta del tenor, la soprano Simona Todaro Pavarotti, o la famosa obra de W. A. Mozart Don Giovanni, a càrrec de la companyia Òpera 2001, el 3 de desembre.

En l’apartat simfònic, el Auditori aposta per l’original proposta de l’Orquestra Simfònica Flamenca d’Espanya, que, sota el títol Màgia i follet del flamenc simfònic. Oferirà el 9 de decembre un programa integrat per orquestracions d’obres de grans guitarristes flamencs com Vicente Amigo, Paco de Lucía o Vicente Riqueni.

La música per al públic jove tindrà el seu buit amb Juno, la banda formada per Zahara i Martí Perarnau IV, que brindarà al públic el 4 de novembre una selecció de nous sons que encaixen perfectament en el seu univers artístic.

Ple de delicades cançons de pop fràgil i evanescent, principalment de temàtica romàntica.

Entrades a la venda en www.auditoritorrent.com i en les taquilles de l’Auditori (dijous de 17 a 20 h, divendres d’11 a 13 h i des de 2 hores abans del començament de l’espectacle).