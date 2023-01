El poble de Massamagrell les celebrarà l’11 i 12 de febrer

Aquest cap de setmana el Barri de la Magdalena de Massamagrell ha celebrat la tradicional festivitat de sant Antoni Abat a través de diferents actes programats entre el dissabte i el diumenge.

La festivitat del patró dels animals començava el dissabte a les 12 del migdia. Amb castells inflables per als més xicotets i xicotetes, que els van poder gaudir fins a les sis de la vesprada.

Mentrestant, es van repartir llepolies, beguda i xocolate a totes les persones assistents. A continuació, sobre les set de la vesprada es va calar foc a la foguera. A les nou i mitja de la nit els veïns i veïnes que van voler van sopar al seu voltant al costat de la comissió de festes.

Ja el diumenge es va celebrar la missa en honor a Sant Antoni en la parròquia. Seguidament el rector local Don Germán es va traslladar a l’avinguda Nàquera. On a la una del mig dia es va procedir a la benedicció dels animals. També es van entregar llepolies i obsequis als més xicotets, per part de l’Ajuntament. Per a culminar la celebració, a les dues de la vesprada es va repartir caldera per a menjar.

La Regidoria de Festes, va col·laborar en l’organització de la festivitat

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell i la regidora de Festes, Nina Sepúlveda, juntament amb més regidors i regidores, van acudir a la celebració. En representació de l’Ajuntament, qui a través de la Regidoria de Festes, va col·laborar en l’organització de la festivitat.

Gómez va donar les “gràcies a la Comissió de Festes de sant Antoni Abat per organitzar les activitats i actes habituals perquè la ciutadania del Barri de la Magdalena puguem gaudir junts”.

“Ens hem tornat a reunir seguint les nostres tradicions. Ha sigut un plaer compartir aquests moments amb tots i totes vosaltres”, va expressar Sepúlveda als veïns i veïnes del Barri de la Magdalena.

El poble de Massamagrell també celebrarà la festivitat de Sant Antoni en les pròximes setmanes. Aquest dissabte tindrà lloc el bou de la Comissió Taurina Nova Sant Antoni, i els dies 11 i 12 de febrer se celebraran les activitats organitzades per l’Associació Cultural Sant Antoni de Massamagrell, entre elles la foguera, la missa i la benedicció dels animals.