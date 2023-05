El barri de l’Hort de Senabre s’ompli d’esport

La plaça de Segovia acull dissabte una jornada per fomentar l’activitat física i l’esport en València

La plaça de Segòvia de l’Hort de Senabre, al districte de Jesús, acollirà, demà dissabte 6 de maig. Una jornada organitzada per la Fundació Esportiva Municipal per fomentar l’activitat física i l’esport en València. Així com per donar a conéixer el veïnat d’este barri l’oferta esportiva de la ciutat.

En el marc d’esta jornada d’‘Esports al barri’ se celebraran activitats per a tota la família. Les diferents propostes es desenvoluparan, des de les 10 fins a les 13 hores del matí. En espais destinats a la pràctica de hoquei, triatló, vòlei, escacs, pàdel i handbol, entre altres modalitats esportives. Paral·lelament, se celebraran contacontes i altres activitats per a menors de 5 anys.

El programa ‘Esports al barri’ es du a terme, amb la col·laboració de Federacions i clubs esportius de la ciutat, així com altres entitats, i ja ha estat en zones com Benimaclet i Marxalenes. Fins novembre de 2023 continuarà acostant-se pels barris per promoure l’esport de base i popular entre la ciutadania.