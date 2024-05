El barri de Natzaret celebra la seua V Setmana Esportiva amb la participació de 600 escolars  

S’oferiran més de 10 esports i altres activitats recreatives durant estos dies en el poliesportiu municipal

La regidora d’Esports, Rocío Gil, destaca “l’excel·lent labor” que realitza el teixit associatiu del barri i la Fundació Esportiva Municipal “amb l’organització d’esta magnífica alternativa d’oci amb l’esport”

El poliesportiu municipal de Natzaret celebra la V Setmana Esportiva Barri de Natzaret 2024, durant tota esta setmana i fins al 10 de maig, en la qual 600 alumnes dels col·legis de la zona coneixeran tots els esports que es poden practicar en la instal·lació municipal.

La regidora d’Esports, Rocío Gil, ha destacat “el caràcter col·laboratiu i participatiu” d’esta setmana esportiva que reflectix “l’excel·lent labor” que realitza el teixit associatiu del barri de Natzaret i la Fundació Esportiva Municipal (FDM), “amb l’organització d’esta magnífica alternativa d’oci amb l’esport i els seus valors com a eixos principals per al veïnat del barri”.

Les activitats han iniciat este dilluns, 6 de maig, amb la pràctica de tir amb arc, skate i jocs alternatius i continuen al llarg de la setmana amb tir amb arc, bàsquet, tenis i estic boom (dimarts); skate, esports de piscina (natació, waterpolo i natació sincronitzada), tenis i hoquei (dimecres); i bàsquet i jocs alternatius (dijous).

El divendres es clausurarà la setmana amb un gran torneig solidari de futbol, organitzat pel Club Esportiu Atlètic Natzaret i patrocinat per AP, on 370 escolars de col·legis tant del barri com d’altres districtes del marítim de València rebran grans sorpreses i regals.

Este programa està organitzat per la FDM a través del teixit associatiu local, representat en una comissió esportiva, en la qual participen el Club Esportiu Atlètic de Natzaret, el Club Natació Bosco, C.D. Waterpolo Túria València, el Club Natació Artística Atlantis, el Club Arc València, la Federació de Tenis, el Club Esportiu Urbns, l’IES Districte Marítim, Santa Magdalena Sofía, el CEIP Juan Manuel Montoya, el col·legi La nostra Senyora dels Desemparats i projecte NSD+, Fundació Llevant O.D., Grup Fundació Diagrama, Ambit, Arca, l’Associació de veïns i veïnes de Natzaret, l’Associació de Veïns Natzaret Unit, el CEAM Natzaret i el CEIP Ausias March.

La Comissió Esportiva de Natzaret exercix un paper vital en la promoció i dinamització de l’esport en este barri. Està composta per una varietat d’entitats associatives, centres educatius i entitats esportives, la comissió s’ha dedicat a fomentar un estil de vida actiu i saludable entre els residents de Natzaret.

La Setmana Esportiva del Barri de Natzaret s’ha convertit en un esdeveniment destacat en el calendari local, brindant als xiquets i xiquetes del barri l’oportunitat d’explorar una àmplia gamma de disciplines esportives en el poliesportiu de Natzaret.