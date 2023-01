El barri de Torrefiel de València estrena una oficina municipal de l’energia

Entendre la factura de la llum, saber per què ha pujat tant el gas com l’electricitat així com rebre assessorament per a saber com estalviar en la factura de la llum. Son els principals objectius de les oficines municipals de l’energia. València ja compta amb les oficines de l’energia del barri d’Aiora i el Parc de l’Oest se suma la que hui ha començat a funcionar al Mercat de Torrefiel. Pròximament una quarta ambulant recorrerà tots els barris i pobles

Les oficines de l’energia estan situades en “barris populars” amb l’objectiu “d’aconseguir que la transició energètica no deixe ningú arrere”

El personal que treballa en estos espais oferix un servici públic i gratuït d’assessorament personalitzat. Que inclou, entre altres qüestions, “canviar leds, aïllar millor portes i finestres. Passar-se a una tarifa més assequible, saber quan és més barat posar la rentadora

La consellera d’Agricultura, Isaura Navarro, també ha estat present davant la situació d’emergència climàtica que hi ha en estos moments

La primera oficina municipal de l’energia va arrancar fa ara dos anys al carrer de José María Haro; la segona, el passat desembre, al Parc de l’Oest, i esta tercera es troba dins del Mercat de Torrefiel, accessible, segons paraules de l’alcalde de valència, “per als comerciants, per als clients que venen ací a fer la compra, per als moviments socials del barri”