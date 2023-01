El barri de Torrefiel – Orriols ja compta amb un nou espai d’Igualtat. Creat com a un centre d’informació i orientació per a les dones més vulnerables. Este emplaçament busca la participació d’associacions i entitats per a promure la igualtat de gènere. I es que només començar l’any, quatre víctimes han estat assassinades per violència de gènere.

A l’hora de dissenyar este centre s’ha tingut en compte la perspectiva de gènere. També les necessitats de la població femenina com a principal grup destinatari

La Unitat d’Igualtat Torrefiel-Orriols ha començat a funcionar després de la rehabilitació de l’immoble al llarg de 2022.

Les obres, amb un pressupost de 143.264,00 euros, han tingut en compte la perspectiva de gènere i les necessitats de la població femenina com a principal grup destinatari. Igualment, s’ha elaborat un estudi diagnòstic i un projecte de treball comunitari, que guien el programa que s’hi durà a terme.

L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha visitat les instal·lacions i ha anunciat la posada en marxa “ràpidament” d’un tercer centre a Patraix amb l’objectiu d’arribar-ne a set en tota la ciutat.