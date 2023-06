El Bioparc dona la benvinguda a una cria de lèmur

Madagascar és un dels punts d’accés a la biodiversitat més conegut a nivell internacional, on els experts i conservacionistes han centrat la seua atenció.

Es tracta d’una zona que, al evolucionar separada del continent africà. El 80% de les seues espècies són endèmiques, és a dir, que sols es troben en eixe lloc del planeta. La situació de l’illa és greu, doncs s’està destruint de forma massiva l’hàbitat d’aquestes espècies, fent-les estar en perill d’extinció.

L’objectiu del bioparc és apropar la bellesa de la natura a la societat per implicar-la en la seua conservació. Per aquest motiu,el parc inclou una zona exclusiva que recrea l’entorn de l’illa. Açò possibilita que al parc hi hagen sis espècies diferents de Lèmurs, tenint el major nombre de tota Espanya.

L’equip de cuidat animal està pendent de garantir el màxim benestar del grup. Realitza un seguiment de l’evolució de la cria, de qui encara es desconeix el sexe. Cal destacar que aquest naixement es produeix dins del programa internacional de preservació, en el qual el parc participa, i que busca garantir la supervivència d’aquesta particular espècie.

A més a més, el parc valencià és un dels pocs llocs on poden vore’s una parella de foses, un raríssim animal que és el major depredador de Madagascar. D’altra banda, la Fundació Bioparc també està implicada en la protecció del medi ambient i les diferents espècies de Madagascar, per a que aquesta illa paradisíaca continue sent una llar segura per a la seua rica biodiversitat.