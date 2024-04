El Mareny de Barraquetes ha acollit hui el Dia de les Paelles, una de les jornades més alegres de les festes patronals de la localitat.

El dia ha començat amb el repartiment dels ingredients al cau fester per a l’elaboració de la paella. Que cada grup participant en el concurs ha preparat a casa per després portar-la al carrer de l’esglèsia. On veïns i veïnes i festers i festeres han dinat junts.

Els festers i festeres han estat venent rifa, un dels mecanismes per a recaptar fons, com les barres en orquestres i discomòbils, per poder sugrafar una festa que organitzen ells i elles.

La vetlada ha estat amenitzada per la xaranga 442, que ha acompanyat tots els actes de la programació de les festes patronals 2024, per fer cantar i ballar tot el públic assistent.

La paella guanyadora del concurs ha comptat amb la competència de nombrosos rivals, alguns novells i d’altres veterans.

Enguany també hi havia premi per a les quadrilles que anaren vestides a conjunt, per la qual cosa al carrer L’Esglèsia s’han congregat menuts i grans engalanats amb camisetes personalitzades i, fins i tot, complements fets a mà.

La festa ha continuat amb discomòbil i tren fester, una cercavila en què els festers i festeres reparteixen beguda. Un dia, en definitiva, en què els actes institucionals deixen pas a l’ambient festiu a les portes de concloure les festes patronals del 2024.