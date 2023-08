El Bosc Urbà d’Alaquàs: Un Oasis Mediterrani de 8.000 Metres Quadrats per a la Comunitat

49 Espècies d’Arbres i Arbustos Autòctons Componen Aquest Espai Verd Únic

Innovació i Tradició: Un Projecte Verd que Fomenta la Participació Ciutadana i la Sostenibilitat

El Bosc Urbà d’Alaquàs, ocupant més de 8.000 metres quadrats, ha esdevingut una joia verda en el cor de l’Horta Sud. Format per 49 espècies diferents d’arbres i arbustos autòctons de la Mediterrània, el Bosc ofereix una experiència única per als visitants.

Amb dues passarel·les accessibles de fusta desmuntables sobre les séquies i una talanquera de fusta que limita la séquia del Terç, el disseny del Bosc està pensat per a tots. Presenta dos recorreguts per als vianants accessibles, permetent que la ciutadania gaudeixi de l’interior del bosc i puga explorar tots els seus racons.

Aquesta iniciativa no només ofereix un espai per a l’esbarjo, sinó que encoratja a la població a participar de manera activa en els espais naturals de la zona. Ha estat creada amb l’objectiu que els habitants duguen a terme activitats a l’aire lliure mentre aprenen sobre la flora local. La importància de l’agricultura tradicional és també un enfocament clau, amb arbres monumentals com el garrofer, l’olivera i l’alzina, que doten de valor paisatgístic a l’entorn.

El Bosc Urbà d’Alaquàs té en compte també la diversitat estacional, amb la selecció d’espècies d’arbres de fulla caduca i perenne. Això donarà lloc a una imatge del bosc que varia amb l’estació de l’any, oferint una experiència sempre renovada als seus visitants.

Més que un simple espai verd, aquest projecte representa una iniciativa de caràcter innovador per a l’adaptació al canvi climàtic d’espais urbans. És un exemple destacat de com la planificació urbana pot unir la natura, la cultura i la comunitat en un entorn sostenible i enriquidor.

Els residents i visitants d’Alaquàs tenen ara una oportunitat magnífica per connectar-se amb la natura sense sortir de la ciutat. Per a més informació sobre aquest bosc urbà, es pot visitar la web de l’Ajuntament d’Alaquàs.