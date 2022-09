Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, l’Ajuntament de Massamagrell ha animat a la seua ciutadania a desplaçar-se i moure’s en transport públic, caminant o utilitzant mitjans de transport nets i intel·ligents.

La Setmana, que va començar divendres passat 16 de setembre, finalitza hui, dijous 22 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial Sense Cotxes, i amb motiu d’això, el consistori ha volgut oferir l’autobús del municipi, conegut com a Bus Massamagrell, de forma totalment gratuïta.

“Aquesta iniciativa és una manera de fomentar el transport públic i la mobilitat urbana sostenible. I amb ella aconseguim dues coses: d’una banda, que la gent que no usa habitualment l’autobús municipal faça ús d’ell en aquest dia, evitant així desplaçar-se en els seus cotxes privats, i per una altra, que la gent que l’usa diàriament es veja recompensada per fer-ho i gaudi de viatges gratuïts”, assenyala l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

Una altra de les activitats previstes en aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, era la celebració del Dia de la Bici, organitzada diumenge passat 18 de setembre, una activitat que finalment no va poder realitzar-se a causa de qüestions climatològiques.

Per a Raquel Gómez, regidora de Sostenibilitat Ambiental, “hem de promoure formes sostenibles de transport com caminar, usar bicicleta o transport públic, perquè la mobilitat sostenible va més enllà dels beneficis ambientals: persegueix fer els pobles i les ciutats més habitables i elevar la nostra qualitat de vida amb major benestar”.

En relació a això, el Bus Massamagrell, reduirà els preus de les seues tarifes a partir de demà i fins al 31 de desembre, passant a valdre 50 cèntims el bitllet senzill, 2’10 euros el Bo 10, i 1’05 euros el Bo 10 Jove, per a joves entre 14 i 30 anys