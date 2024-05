El C.F. Promeses Sueca realitza el seu acte de cloenda, d’una temporada plena d’èxits

Quan falten poques jornades per a acabar la temporada, el CF Promeses Sueca ha celebrat un any més el seu tradicional acte de cloenda.

L’estadi municipal Antoni Puchades de Sueca ha sigut el punt de trobada per als quasi quatre-cents jugadors i jugadores dels vint-i-dos equips que conformen la seua escola, i els seus familiars i amics.

La coneguda com “la família del balonet” no deixa de créixer any rere any, de fet enguany, s’han sumat al projecte els tres equips femenins, i els veterans, donant un impuls i una visibilitat social i mediàtica sense precedents.

Un club i una escola de futbol, formada per gent de la casa, que aposta pel bon joc, el futbol base i l’educació en valors, que fa de la unió i la diversitat, la seua bandera i la clau del seu èxit social i esportiu.

Una escola humil i familiar on caben tots i totes, i on la diversió, respecte, i el bon ambient estan per damunt de tot.

Fruit d’eixe esforç i treball col·lectiu, els èxits no s’han fet esperar, i enguany, sense haver acabat encara la temporada, poden presumir dels campionats de lliga de les categories Querubí Masculí, i de la lliga plata sl Benjamí/Aleví Femení i Cadet/Juvenil Femení, a més de tindre molt a prop els ascensos tant del Juvenil com de l’Amateur i quasi acariciar el campionat de l’Infantil Femení entre d’altres.

Cal destacar que enguany han sigut molts els xiquets i xiquetes que han estat convocats per la Selecció Valenciana, i per clubs com València o Llevant, el que demostra la gran faena feta des de la direcció esportiva amb Carles Pastor i tot el seu equip.

Una cloenda d’una temporada històrica i plena d’èxits, on no van faltar els agraïments als patrocinadors per la seua ajuda i suport diari, i per fer possible un somni anomenat “Promeses Sueca”.

Un somni, un sentiment, i un projecte compartit, que va passant de generació en generació, i que es va poder comprovar quan Carles Coves, president des de 2018 va cedir públicament, i de manera simbòlica, el testimoni de la presidència a Jose Moncho, que acompanyat de la nova junta directiva continuaran el treball emprés des dels inicis d’esta escola de futbol.

Carles Coves va voler agrair les mostres d’estima i afecte rebudes per part de tota la família del balonet al llarg d’estos anys, i va oferir tot el seu suport i experiència per ajudar al nou president.

Per la seua part, el nou president, va destacar la importància del “sentiment de pertinença”, per a fer del Promeses Sueca una escola de futbol referent per a tots els xiquets i xiquetes de Sueca i els pobles dels voltants.

A l’acte també va assistir el Regidor d’Esports, Julian Saez, que va felicitar la junta directiva i cos tècnic pel seu treball, i va desitjar molta sort al nou president, amb el qual es va comprometre a treballar braç a braç per a aconseguir les instal·lacions esportives que la ciutat de Sueca i el futbol base de Sueca es mereixen.

Des del CF Promeses Sueca ja s’està treballant de cara a la temporada vinent, per tal d’assumir nous reptes i aconseguir noves fites, fomentant la pràctica de l’esport i els valors entre els més joves.

Amunt Promeses Sueca!! Jo soc del balonet.