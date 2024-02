L’alcaldessa visita el taller de Ceballos i Sanabria per a veure els últims treballs de restauració que s’estan duent a terme

Santaeulalia ha construït nova estructura i s’ha incorporat línies de vida per a augmentar la seguretat dels vestidors

L’alcaldessa de València, Maria José Catala i el regidor de Falles i president de Junta Central Fallera, Santiago Ballester. Ha visitat el taller per a veure els treballs de restauració ja quasi completats del Cadafal de la Mare de Déu dels Desamparats.

El partit popular es va comprometre a restaurar el conjunt escultòric figuratiu de la Verge dels Desemparats de l’Ofrena i que estiguera per a les falles de 2024, i així ho han complit.

Per a esta actuació s’ha realitzat una inversió de 54.500 euros, dels quals 18.000 euros s’han destinat a la restauració de la imatge per part del taller de Ceballos i Sanabria i 36.500 euros per a la construcció de l’estructura en el taller de Santaeulalia Produccions.

Català ha afirma que ningú millor que el taller de Ceballos i Sanabria de Ceballos podria restaurar el cadafal de la Geperudeta. Que va ser dissenyat en 1987 per José Azpeitia, Premi Nacional d’Escultura.

L’alcaldessa ha destacat també la “importància” que la restauració estiguera basada en un projecte tècnic. Amb totes les mesures de seguretat adaptades a la normativa, per a augmentar la seguretat dels vestidors de la Verge.

D’aquesta forma, tot s’està ultimant perquè el dia 17 de març, el primer dia de l’Ofrena, que finalitzarà en la Plaça de la Verge, tot estiga preparat perquè els fallers i falleres puguen vestir a la Verge un any més.