Mediterranean Surf School i la Universitat Catòlica de València repetixen com a organitzadors

Cada vegada són més els esports no majoritaris que aconseguixen reconeixement oficial. L’escalada, el parkour, el skate i el surf són exemples d’això. Amb més de 35 milions de practicants al voltant del món, el surf és un dels esports més populars del món. No obstant això, no va ser fins als Jocs Olímpics Tòquio 2020 que el surf va debutar com a disciplina esportiva, convertint-se al costat del skate en esports olímpics.

A pesar que el surf es remunta a l’època preinca en les costes del Perú, no va ser fins a principis del segle XX no va començar a popularitzar-se als EUA, tenint el seu boom en els anys 50 i 60. Des de llavors el surf ha anat evolucionant, guanyant adeptes i practicants a tot el món.

Això es nota hui dia a les aules valencianes on els/les joves tant en el col·legi com en la universitat cada vegada més practiquen aquest esport en el seu temps lliure. Canvien els gustos esportius dels estudiants i en conseqüència les universitats i centres educatius s’adapten. És per això, que la Universitat Catòlica de València ha apostat pel surf com a esport de promoció en el CADU.

Per segon any consecutiu tindrà lloc el CADU de surf a la Platja de la Patacona (Alboraia) de la mà de Mediterranean Surf. Es tracta doncs d’una competició interuniversitària oficial, amb participants de 8 universitats: Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV), Universitat de València d’Estudis Generals (UVEG), Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Universitat d’Alacant (UA), Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), Universitat Cardenal Herrera – C.E.O (UCH-CEU) i Universitat Europea (UE).

La passada edició va ser valorada per participants i universitats com un “autèntic èxit”. Es va comptar amb 56 surfistes. Els guanyadors d’aquest esdeveniment van ser, Medi Venimardi, en la categoria masculina, i Lisa Michelle Genevieve en la categoria femenina, tots dos de la Universitat CEU Cardenal Herrera. Es van donar condicions idònies per a realitzar aquest esport, on molts aficionats i curiosos es van acostar per a presenciar l’esdeveniment.

La peculiaritat de les competicions de surf està en la dificultat afegida a l’hora de calendarizar les proves. Per això, s’estableix un període d’espera on les condicions pogueren ser òptimes entre les dates d’inici i fi d’aqueix període. El període d’espera enguany comença el pròxim 1 d’octubre.

La Universitat Catòlica de València i Mediterranean Surf repetixen com a organitzadors oficials i conviden als estudiants a inscriure’s en aquest campionat oficial. Per a poder participar en el campionat de CADU de Surf a València, els estudiants hauran de posar-se en contacte amb els serveis d’esport de la seua universitat.