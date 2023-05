El candidat a l’alcaldia d’Alcàsser pel Partit Popular presenta la seua candidatura i a l’equip que li acompanya Alberto Primo Llácer (PP). Es presenta a l’alcaldia d’Alcàsser amb una proposta de canvi.

Divendres passat el Partit Popular va presentar oficialment la candidatura d’Alberto Primo. Com a candidat del Partit Popular a l’alcaldia del municipi d’Alcàsser en les eleccions del pròxim 28 de maig i a tot l’equip que li segueix. L’acte va tindre lloc en el Centre Cultural de la localitat. Amb una gran afluència de públic. Que els van transmetre suport i suport, interessant-se per escoltar i conéixer el projecte que Primer Llácer i el seu equip ofereixen.

Va començar l’acte amb una càlida rebuda a totes les persones assistents. Agraint a la gent que ha fet possible l’acte i tots els projectes que estan duent a terme. Per a aconseguir el canvi que els populars reclamen a Alcàsser. “Tinc un deute amb cadascuna de les persones que sou ací hui i amb tota la gent d’Alcàsser. Perquè mereixem sentir orgull del nostre poble i de la seua identitat, de tot el que compartim”.

El candidat dels populars es va mostrar il·lusionat pel seu equip i la gent que li està acompanyant en aquest viatge. Un grup de persones que, segons Cosí Llácer, està “disposat a escoltar totes les necessitats i oportunitats. Per a fer d’Alcàsser un municipi referent, on es parle i escolte de tot el que importa.”

Compten amb gent amb experiència i altres cares noves que admeten ser la combinació perfecta que Alcàsser necessita. Van intervindre en l’acte donant-li suport Pablo Broseta, número 3 per a les llistes autonòmiques de València liderades per Carlos Mazón. Fernando de Rosa, el senador més votat de la província de València al Senat en les passades eleccions.

Es van exposar xicotetes pinzellades del que serà el programa electoral

Després de la presentació de la llista es van exposar xicotetes pinzellades del que serà el programa electoral. Com és la construcció d’una biblioteca i centre multifuncional. L’adequació de la zona esportiva o el suport a la tradicional “setmana de bous” entre moltes altres accions. Es defineixen com un equip que té les idees molt clares i amb unes propostes fortes que milloraren la vida de la ciutadania d’Alcàsser. Cosí Llácer va destacar les ganes i la il·lusió que li estan posant a aquest projecte per a aconseguir els objectius que s’han marcat.

Sota el lema “Canviem els cuses”, volen mostrar que la ciutadania mereix una Corporació que es pose a la disposició de la gent. Unes instal·lacions i infraestructures adequades i que es parle d’Alcàsser en positiu, fent tot el possible per a poder oferir-los un futur millor.