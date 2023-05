El cap i casal ha celebrat el dia mundial mundial de les abelles

La plaça de l’ajuntament ha acollit aquest diumenge un acte en el que s’ha alertat i sensibilitzat a la població dels beneficis que aporten a la nostra societat.

Esta celebració s’enmarca dintre del treball que desenvolupen a l’Observatori Municipal de l’Arbre de València. Aquesta entitat, encara que s’encarrega de protegir i traslladar a la ciutadania la importància de l’arbrat a la ciutat, també treballa amb les abelles del cap i casal.

Des de la primera colmena que va nàixer, fins a dia de hui ja hi ha un total de 26. I que es fan amb eixes colmenes?

A més, eixes colmenes també produeixen una mel que té diferents finalitats i usos A més, eixe excedent de mel que sobra també té un destí, en aquest cas solidari L’observatori Municipal de l’Arbre de València, desenvolupa accions per a recuperar ruscos urbans en les zones verdes i gestiona i cuida l’eixam municipal de València, al mateix temps que Entre les activitats s’han inclos, la possibilitat de contemplar un rusc i observar a les abelles en viu, així com conéixer l’àmplia varietat de productes que s’obtenen dels ruscos, o els subproductes elaborats a partir d’elles (com la cera, el pròpoli, o la gelea reial, entre altres).