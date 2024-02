El Carnestoltes de Quart de Poblet es disfressa de mar i d’esport

Els col·legis omplin de color i alegria els carrers acompanyats de música i amb originals disfresses

L’alumnat de Quart de Poblet ha celebrat un any més el Carnestoltes i, a més, d’una manera molt original.

Escolars i professorat dels col·legis han eixit al carrer amb les seues millors disfresses per a celebrar el Carnestoltes amb diferents activitats.

La temàtica del CEIP Vaig moldre d’Animeta és “Un món d’Esports”, que és el seu lema per a aquest curs, i, a través del qual giren les activitats de l’any lectiu per a promoure hàbits saludables des de la infància. Així, a cada cicle de Primària se li ha assignat un continent i disfresses relacionades amb aquest. Primer i Segon han lluït abillaments d’esports africans; Tercer i Quart han apostat pel bàsquet representant a Amèrica, mentre que Cinqué i Sisé han mostrat disfresses de judokes o karatekes com a esports tradicionals d’Àsia. La directiva ha liderat i abanderat l’equip olímpic amb la bandera espanyola en la seua disfressa.

Tant en la desfilada d’aquest centre com en el de la Constitució, una xaranga ha amenitzat el recorregut, mentre que en el del col·legi María Moliner ha sigut una banda el que ha acompanyat als i les participants davant la mirada de familiars i el veïnat que ha eixit al carrer per a gaudir de les desfilades.

La Constitució ha centrat la seua celebració en la mar sota el lema “Salvem la Mediterrànea”, reivindicant la cura de la naturalesa. D’aquesta manera, el professorat ha anat disfressat de mariners i d’ones, mentre que els escolars han lluït abillaments d’animals, submarinistes o plantes marines. A més, part de l’alumnat ha tocat instruments creats en el propi centre que també han amenitzat el recorregut.

La pròxima celebració carnavalera infantil serà el pròxim 16 de febrer a l’Escola Infantil Ninos.