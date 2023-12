El carrer Sant Cristòfor de Torrent té un color especial

Les alumnes del taller ‘El crochet envaeix Torrent’ de Casa de la Dona han vestit la via amb tres acolorits tendals teixits a mà. Els quals romandran exposats durant totes les festes nadalenques

Amparo Chust: “L’objectiu d’aquesta iniciativa és dignificar i revindicar aquesta activitat realitzat per les dones durant tants anys, i donar visibilitat a la seua gran faena”

El carrer Sant Cristòfor comença el dia de hui lluint un color especial. Tres tendals teixits a mà per les alumnes del taller ‘El crochet envaeix Torrent’. Impulsat per Casa de la Dona- vesteixen des d’ahir a la vesprada aquesta cèntrica via del municipi, on romandran exposats durant totes les festes nadalenques. Les teixidores torrentines han estat treballant en aquest projecte al llarg d’octubre i novembre. Dins de les activitats proposades per Casa de la Dona per a aquest últim trimestre de 2024.

“L’objectiu d’aquesta iniciativa és dignificar i revindicar aquesta activitat realitzat per les dones durant tants anys. A més de donar visibilitat a la gran faena que han realitzat les nostres teixidores en els últims mesos”. Explica la responsable de l’àrea de la Dona, Amparo Chust. Que afig que també se cerca “involucrar a les dones en la vida social de la ciutat i el seu desenvolupament”.

En aquest projecte, liderat per la dissenyadora tèxtil Carolina Damonte, han participat fins a 30 dones del taller de Casa de la Dona. Emprant-se en el mateix al voltant de 30 quilos de fil de Llanes Rubí i més de 70 hores de treball. Cal destacar que la idea sorgeix d’una tendència denominada Yam Bombing. L’objecte de la qual és vestir les ciutats amb teixits fets a mà per a donar-los humanitat i, al seu torn, dignificar l’art de teixir, activitat i/o professió realitzada principalment per dones.