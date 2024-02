El Casal Jove està d’aniversari

Per este motiu, dijous a la vesprada va tindre lloc la inauguració d’una exposició fotogràfica que mostra de manera resumida la gran varietat d’activitats que ha acollit des de la seua inauguració, el 10 de febrer de 2014.

“A causa de l’aniversari, hem volgut organitzar una sèrie d’actes que començaran hui amb esta exposició en la qual s’han recopilat fotos de multitud d’activitats, associacions i altres col·lectius que han fet ús del Casal Jove.

Es tracta d’un espai diàfan, dins del nucli urbà, amb moltes possibilitats i amb una esplanada annexa ideal per a multitud d’accions a l’aire lliure amb seguretat. Esperem que tinga una gran activitat durant molts anys i continue sent un referent per al col·lectiu juvenil de la ciutat”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

L’exposició podrà visitar-se fins al 7 de març, en horari de 17 a 21 hores, el mateix del Centre d’Informació Juvenil situat en el Casal Jove i a la disposició de la població més jove del municipi.