El Castell d’Alaquàs va acollir la xerrada “Pirotècnia i Animals”

La xerrada, organitzada per la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alaquàs, es va impartir ahir dimarts 20 de febrer al Castell d’Alaquàs

El Castell d’Alaquàs va acollir ahir dimarts 20 de febrer la xerrada “Pirotècnia i Animals”. En ella va estar present la Regidora de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alaquàs, Maria Alfonso.

La xerrada, impartida per Amparo Fortea, formadora d’ensinistradors i especialista en conducta canina i per Miguel Monfort. Terapeuta amb animals, es va celebrar per tal de donar pautes a les i els propietaris d’animals per tal d’actuar davant de la por de les seues mascotes per la pirotècnia i conscienciar la ciutadania sobre l’impacte de la pirotècnia en els animals.

En la primera part de la jornada es va parlar de manera específica dels gossos i la segona part va estar enfocada als gats. Durant la xerrada es va explicar com funciona l’oïda de les mascotes i de la seua sensibilitat auditiva emocional. I de com afecta a la seua conducta. Es va informar també de que hi existeixen test d’audició per tal de saber si seran víctimes de fòbia pirotècnica.

El públic assistent va rebre recomendacions i protocols per a posar en pràctica amb els animals per a preparar-se per a un episodi de fòbia així com teràpies naturals i ferramentes que els ajuda a tolerar aquestes situacions.

Aquesta activitat forma part de la programació organitzada per la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alaquàs i continuarà amb un taller d’ensinistrament que se celebrarà els tres primers dissabtes de maig. L’Ajuntament d’Alaquàs informarà en breu del procés d’inscripció.