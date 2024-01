El Castell d’Alfarb acull l’exposició “Torres de la Ribera en 3D”

■ L’exposició de 8 torres de la Ribera impreses en 3D mostra el treball d’aquests elements impresos en polímer i pintat a mà.

■ L’Ajuntament d’Alfarb acollirà l’exposició dins d’aquest espai museístic fins a l’estiu

La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament d’Alfarb han presentat als veïns i veïnes del poble l’exposició “Torres de la Ribera en 3D” que podrà vore’s en el castell d’Alfarb fins finals de juliol. La mostra inclou la impressió en polímer de les torres d’Alfarb, Antella, torre Racef en Almussafes, torre de la Plaça i torre Mussa en Benifaió, torre d’Alèdua en Llombai, Castell de Montroi i Torre dels Coloms en Alzira.

Les Torres, declarades Bé d’Interés Cultural, estan datades des dels segles IX fins al XV. Han estat digitalitzades amb tècnica de fotogrametria amb dron i terrestre. Com a novetat, s’ha incorporat a la impressió un treball de pintura per part d’un equip de restauradors.

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, i Raúl Mínguez, alcalde d‘Alfarb, han estat els encarregats de presentar l’exposició. Davant de la corporació municipal i veïns i veïnes. La presidenta de l’ens comarcal destacava que “aquesta és una inauguració especial. Per poder exposar-la dins d’una de les torres. Per què és la primera vegada que les exposem amb la incorporació del treball de pintura dels models 3D. Per a donar una imatge més realista i de major bellesa”.

Per la seua banda, Raúl Mínguez, alcalde d’Alfarb, agraïa a la Mancomunitat haver portat la mostra al poble. “Esperem que tots la gaudim i tinga una gran difusió durant aquestos 6 messos”. A l’acte també va assistir l’alcalde de Llombai, Salvador. Municipi que acollirà en un futur aquesta mostra així com la dedicada a les ermites de la Ribera.

L’exposició de les Torres ha visitat diferents municipis de la Ribera

L’exposició de les Torres ha visitat diferents municipis de la Ribera: en el 2022 va estar en el mercat d’Algemesí. En el museu MUMA d’Alzira per a posteriorment seguir el seu recorregut per la torre de la Plaça, de Benifaió i l’Ajuntament de Montroi.

L’ens comarcal posa aquest recurs a l’abast dels seus municipis perquè l’exposen i apropar el patrimoni al seu veïnat. Les torres àrabs, declarades Bé d’Interès Cultural, són un símbol de la comarca de la Ribera, algunes amb més de 900 anys d’història. La Mancomunitat de la Ribera Alta està apostant per la digitalització de diferents béns culturals i naturals de la comarca. Amb formats innovadors com els models 3D, les visites virtuals i les panoràmiques en 360 graus. Al web de Riberana es poden trobar àudio-descripcions i informació multimèdia com vídeos, models 3D i documentació. https://riberana.es/val/torres-ribera/

L’exposició estarà oberta al públic en la Torre d’Alfarb els dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores, fins a principis de juliol.