El castell de Cullera, inclòs en el camí del Cid Campeador

El castell de Cullera es suma a la Xarxa de Segellat del Salconduit del Camí del Cid. Aquest és un itinerari turístic cultural que travessa Espanya de nord-oest a sud-est i segueix les petjades literàries i històriques de Rodrigo Díaz de Vivar, més conegut com el Cid Campeador.

La principal guia de viatge és el Cantar del mío Cid, de finals del s.XII o principis del XIII. Els llocs, paratges i castells que hi apareixen, formen la columna vertebral d’aquest itinerari. També recorre alguns llocs que no apareixen en el Cantar, però que estan vinculats a la seua figura històrica. En conjunt es tracta d’una ruta essencialment rural, on la tranquil·litat i el contacte directe amb la terra estan assegurats.

La relació que el Castell de Cullera guarda amb el Cid Campeador, ens comenta Kike Gandia, arqueòleg municipal del castell, és tant històrica com literària. En la historia roderici, que narra la història i vicissituds del Cid, i en el Cantar del mío Cid, que versa sobre les seues aventures i desventures d’una forma més poètica, apareix el castell de Cullera. Per això no era comprensible que no estiguera inclòs en aquesta ruta.