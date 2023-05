El castell de Cullera s’ha sumat a la Xarxa de Segellament del Salconduit del Camí del Cid. D’aquesta manera ja són cinc els llocs en els quals el viatger que recórrega la ruta podrà segellar el seu document ja que al costat del castell també forma part de la Xarxa de Segellament l’Oficina de Turisme Cullera Platja. Els hotels El Chalet i Libertador així com el càmping Santa Marta.



“Per a Cullera és un orgull que el Castell entre a formar part de la Xarxa de Segellament del Camí del Cid. Hui dia, la nostra joia patrimonial és un dels monuments més visitats de la Comunitat Valenciana. Sens dubte aquesta iniciativa ajudarà a impulsar-la encara més’, ha manifestat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

La vinculació del castell de Cullera amb el Cid és essencialment literària



La vinculació del castell de Cullera amb el Cid és essencialment literària: segons el Cantar, Cullera va ser saquejada pel Cid en la seua campanya de desgast per a afeblir València. Després de la batalla de Sagunt, Rodrigo es va dedicar a saquejar diversos punts de la taifa valenciana. En atacs ràpids que llançaven a la nit, com Cullera, Xàtiva i Dénia.



Després de conquistar València, el rei almoràvit Yussuf va creuar l’Estret amb 50.000 homes per a recuperar la ciutat. Però va ser derrotat pel Cid en batalla campal i va acabar refugiant-se a Cullera per a salvar la vida. Precisament el segell de la localitat fa l’ullet a aquest episodi literari.



El Salconduit del Camí del Cid és la credencial on el viatger estampa els segells de les diferents poblacions per les quals passa. Recorda al document que durant l’Edat mitjana s’utilitzava per a assegurar el pas lliure i segur de viatgers i mercaderies. De manera al·legòrica, el Cid concedeix ara aqueix pas segur als viatgers del segle XXI al llarg de tot el Camí.



Al costat de Cullera, el viatger pot segellar el Salconduit en 217 localitats del Camí del Cid, 27 pertanyents a la província de València.





Camí del Cid





El Camí del Cid és un itinerari turístic cultural que travessa Espanya de nord-oest a sud-est i segueix les petjades literàries i històriques de Rodrigo Díaz de Vivari, el Cid Campeador, el famós cavaller medieval del segle XI. És gestionat pel Consorci Camí del Cid, entitat pública sense ànim de lucre integrada per les diputacions provincials de Burgos, Sòria, Guadalajara, Saragossa, Terol, Castelló, València i Alacant.