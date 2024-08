El Castell de l’Olla de Altea despunta amb la pirotècnia de Vulcano i el suport del president Mazón

El president Mazón destaca l’espectacularitat del Castell de l’Olla com a una gran senya d’identitat de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assistit a la 36ª edició del Castell de l’Olla a Altea, un esdeveniment que, per segon any consecutiu, ha estat disparat per la pirotècnica Vulcano. Mazón ha destacat que aquest espectacle representa una fusió extraordinària d’aigua i foc, i ha lloat Altea com un dels llocs més espectaculars del Mediterrani. El president ha agraït la feina de la Cofradía Castell de l’Olla i les entitats implicades en l’organització, ressaltant que l’esdeveniment contribueix a crear una nit màgica i és una de les grans senyes d’identitat de la Comunitat Valenciana. A l’acte també hi han assistit el conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira; la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes; l’alcalde d’Altea, Diego Zaragozí; i el president de la Cofradía del Castell de l’Olla, José Pérez. El Castell de l’Olla ha estat reconegut amb diversos premis i distincions, incloent el premi al Mérito Turístico de la Costa Blanca i la declaració com a Festa d’Interès Turístic de la Comunitat Valenciana.