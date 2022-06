El CCCC posa la cirereta a la programació oficial de l’Orgull LGTBIQ+ aquest divendres amb Vihsibles Festival

Coproduït pel CCCC juntament amb el Comité Antisida de València, Vihsibles Festival tanca la programació oficial de l’Orgull LGTBIQ+ amb les actuacions de Choriza May, Radikal Pose o Liz Dust

L’exposició ‘Diana Blok. Monòlegs de gènere’ aborda la comprensió històrica i cultural de gènere a la sala 2 del Centre del Carme

El Centre del Carme celebra el pròxim divendres 1 de juliol la V edició de Vihsibles Festival, un esdeveniment anual coproduït pel CCCC juntament amb el Comité Antisida de València (ComitéVLC) i que forma part de la programació oficial de l’Orgull LGTBIQ+.

Des que va iniciar el seu camí en el CCCC l’any 2018, l’esdeveniment s’ha convertit en una cita de referència per a donar visibilitat al VIH i la salut sexual des d’una perspectiva transformadora.

El cartell de Vihsibles Festival compta amb artistes com Choriza May, Liz Dust, La Mare, Mueveloreina i Radikal Pose, que oferiran actuacions musicals i ‘performances’ al claustre gòtic del Centre del Carme la vesprada del divendres 1 de juliol a partir de les 18.00 hores i fins a la mitjanit, amb accés gratuït i sense reserva prèvia.

El CCCC estrena, a més, per a l’ocasió una intervenció visual en la seua façana principal amb el lema “Igualtat, llibertat, diversitat”, amb què inicia una campanya que reforça els missatges de suport al col·lectiu LGTBIQ+.

“El món canvia, en gran manera, quan canvia la nostra forma de veure la realitat que ens envolta. Aquesta és la nostra aposta des del Centre del Carme, mostrar la riquesa de matisos del nostre temps. Impulsem aquesta celebració de la llibertat, que tanca les festivitats de l’Orgull LGTBIQ+ a València, per a contribuir a donar visibilitat a la salut sexual des del respecte, la inclusió i la diversitat, posicionant-nos fermament del costat de les persones que prefereixen estimar en lloc d’odiar”, assenyala José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus i del CCCC.

Segons Pilar Devesa, responsable de comunicació del ComitéVLC i coordinadora del festival: “Vihsibles naix amb una mirada projectada al reconeixement de la multidiversitat. Abordar conjuntament la sexualitat, la salut i la cultura és la via més transformadora que trobem en el ComitéVLC per a contribuir a la consciència col·lectiva de les cures, i a donar una resposta cooperativa a les conductes discriminatòries i els delictes d’odi”.

‘Diana Blok. Monòlegs de gènere’

El Centre del Carme també convida a reflexionar sobre el gènere i la diversitat per mitjà de l’exposició ‘Diana Blok. Monòlegs de gènere’, que s’acaba de presentar i es pot visitar a la sala 2 del CCCC fins al 16 d’octubre.

Es tracta d’un projecte seleccionat en la convocatòria V.O. de comissariat del Consorci de Museus, en el qual l’artista Diana Blok desafia les convencions estètiques, mentals i culturals tornant la imaginació a les limitacions de gènere i la identitat sexual.

L’exposició, comissariada per Claudia Fazzolari, consta d’una instal·lació amb dotze retrats en vídeo a grandària real projectats en sis pantalles, que mostren dotze actors i actrius de tres continents interpretant un personatge del sexe oposat, a elecció seua, amb un monòleg extret o inspirat en línies pronunciades per personatges notables de la història, el teatre, la literatura i el cinema com Federico García Lorca, Orfeu Negro, Martin Luther King, La Maga de Rayuela o Cleopatra.

L’artista pretén d’aquesta manera explorar com els individus amb una història de creació d’il·lusions teatrals es relacionen amb les seues pròpies fantasies íntimes d’actuació, per a la qual cosa travessa els límits de gènere per a trobar formes de mostrar-les al públic.