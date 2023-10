Com cada 1 de novembre, el cementeri municipal s’omplirà de visitants amb motiu de la festivitat de Tots Sants.

Des de la regidoria de Serveis per a la Ciutat s’han portat a terme diverses accions de condicionament de les instal·lacions municipals per a celebrar la tradicional missa, a les 12 del migdia. Amb la incorporació d’un envelat per tal d’acollir els assistents. O la participació d’un grup de violins amb música ambiental a l’entrada del cementeri, a càrrec d’un trio de corda.

El regidor responsable de la regidoria, Enrique Montalvá ha manifestat el seu agraïment als empleats municipals. Per totes les tasques de condicionament que s’han portat a terme. “El dimecres serà un dels deies en major afluència al cementeri municipals. L’objectiu és que els alzirenys i alzirenyes puguen gaudir de la instal·lació municipal. En un dia tan assenyalat per a poder estar a prop dels seus familiars i éssers més volguts”.

Cal recordar que l’Ajuntament d’Alzira ha habilitat un horari extraordinari d’autobús urbà fins al cementeri municipal. Per tal de donar un major servei a la ciutadania i facilitar el desplaçament en uns dies de gran afluència de visites al cementeri.

Per això s’han establert rutes especials des del 25 al 31 d’octubre, i el mateix 1 de novembre. Amb eixida des de la plaça del Regne en els horaris següents: