La Mancomunitat de l’Horta Sud ha posat en marxa una campanya per a crear un cens de l’ADN caní per a la comarca. La qual millorarà la identificació dels animals en cas de robatori o pèrdua i que pretén també reduir la brutícia en la via pública

I els propietaris dels animals com poden obtindre una prova d’ADN per a les seus mascotes?

I es que també es treballa amb els ajuntaments en l’homogeneïtzació de les ordenances de tinença d’animals

Amb estes ordenances serà obligatori que les mascotes estiguen registrades en el nou cens d’ADN caní. També establirà també la mateixa sanció per als comportaments incívics de no recollir la femta dels animals.

I es que a alguns municipis membres de la comarca de l’horta sud hi ha veïns que es queixen de la proliferació dels excrements animals a la via publica, com és el cas de Catarroja

La intenció final és que el servei de recaptació de multes de la Mancomunitat s’encarregue de gestionar les possibles sancions que impliquen les conductes incíviques amb els excrements canins.