Idyll Ensemble oferirà un concert amb obres de Beethoven i Mozart sota la direcció de Juan Pechuán el 18 de febrer

El Centre Cultural d’Alcàsser acollirà el dissabte 18 de febrer a les 19.00 hores un concert de solistes de la Deutsche Oper Berlin. El quintet de corda i vent Idyll Ensemble oferirà un programa de primer nivell sota la direcció del seu director titular, el valencià Juan Pechuán.

Cristina Lucendo, regidora de Cultura d’Alcàsser. Ha explicat que «és tot un luxe comptar amb aquest quintet internacional en la nostra localitat. Amb deu intèrprets joves que tenen un gran talent i passió per la música, com mostren sobre l’escenari».

Idyll Ensemble

En concret, Idyll Ensemble naix en 2020 sota la iniciativa del seu director titular, l’oboista valencià Juan Pechuán Ramírez. També gràcies al suport del seu mentor, el mestre Cristóbal Soler. El grup consta d’un doble quintet de corda i vent amb piano. Està format per deu joves membres de la Deutsche Oper Berlin, la majoria d’ells solistes en aquesta orquestra.

Gràcies a la passió per la música dels seus integrants i a les ganes de fer música en xicotet format i portar-la al públic. Aquests deu solistes decideixen unir-se per a interpretar grans obres del repertori simfònic i líric arreglat per a la formació. Així com repertori original per a ensemble instrumental i orquestra de cambra, abastant des del Barroc fins a la música del segle XXI.

«Alcàsser ofereix una vegada més una cita cultural en majúscules, apostant per artistes valencians i internacionals, sense necessitat d’eixir del municipi per a gaudir d’oci de qualitat», ha valorat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora.

Mozart i Beethoven

La formació de solistes de la Deutsche Oper Berlin interpretarà ‘Le nocce di Figaro-Overture’ de Wolfgang Amadeus Mozart, el ‘Piano Concerto no. 23 in A Dur K. 488’, també de Mozart, i la ‘Symphony no. 1 in C Dur op. 21’ de Ludwig van Beethoven.

Totes les peces són arranjaments de Juan Pechuán, que actualment combina els seus estudis de direcció amb Cristóbal Soler i Sir Donald Runnicles amb la seua plaça d’oboé solista en la Deutsche Oper Berlin i amb la direcció de l’orquestra de cambra Idyll Ensemble.

L’acompanyament al piano de Kayoko Kobayashi

Així mateix, el concert comptarà també amb l’acompanyament al piano de Kayoko Kobayashi, premiada en nombrosos concursos nacionals i internacionals. Des de fa anys, Kobayashi treballa com a pedagoga a Berlín i realitza regularment concerts com a solista i pianista acompanyant de diferents instruments de vent i corda al Japó, Europa i els Estats Units.