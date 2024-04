L’alcalde, Carlos F. Bielsa, visita les noves instal·lacions del Centre de Vida Adulta i Envelliment Actiu. Que atén una vintena de persones amb síndrome de Down majors de 35 anys

L‘Associació Síndrome de Down de València, entitat fundada l’any 1989 per famílies amb fills amb síndrome de Down. L’objectiu de la qual és acollir a les famílies, donant-los un suport i un acompanyament durant totes les etapes de la vida. Així com promoure el moviment associatiu sota la missió de crear un món més inclusiu. Va obrir fa pocs mesos un nou Centre de Vida Adulta i Envelliment Actiu a Mislata.

Les persones adultes amb síndrome de Down pateixen un envelliment prematur i accelerat. Entorn dels 40 anys d’edat, tenen un elevat risc de patir la malaltia d’Alzheimer o pèrdua de les capacitats cognitives pròpies de la vellesa. D’ací la importància d’aquest centre de Asindown. Un projecte innovador i únic a nivell nacional. Que pretén afrontar el repte d’atendre l’especificitat de l’envelliment dels seus usuaris i usuàries. Amb l’objectiu de facilitar una detecció precoç, propiciant la prevenció, intervenció i manteniment dels símptomes associats a aquesta etapa vital.

Visita de les noves instal·lacions del Centre de Vida Adulta i Envelliment Actiu

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, acompanyat de la regidora de Dependència i Diversitat, Mª José Romero, i la tinenta d’alcalde i regidora de Persones Majors, Pepi Luján. Han visitat les instal·lacions del Centre. Al costat de Manuel Campos, gerent de Asindown, i Mabel Mínguez. Directora de l’àrea de vida adulta i envelliment actiu, han compartit uns moments amb les persones usuàries durant la seua classe d’estimulació cognitiva.

En paraules de Bielsa, “projectes com aquest centre de Asindown a Mislata són molt importants. Per a millorar la vida de les persones amb síndrome de Down. Des del govern municipal continuarem donant el nostre suport a iniciatives com aquesta,. Ja que la nostra prioritat sempre seran les persones, i especialment els col·lectius més vulnerables, els qui necessiten més suport”.

Aquest centre pioner, a més d’oferir serveis de suport i formació a les famílies i cuidadors per a atendre i manejar els desafiaments associats a l’envelliment de les persones amb síndrome de Down. Ofereix programes de prevenció amb la finalitat de retardar l’aparició dels primers símptomes d’envelliment prematur o demència i alentir la seua evolució. Així com programes de manteniment replets d’activitats per als seus usuaris.