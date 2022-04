Del 18 d’abril a l’1 de maig, el Centre del Carme es bolca amb els més xicotets amb una àmplia proposta d’activitats culturals



Tallers de creativitat, activitats vinculades a l’Any Berlanga i projeccions de cinema francés omplin l’agenda infantil del centre

Coincidint amb les vacances escolars, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha programat una àmplia bateria d’activitats dirigides a xiquets i adolescents. Així, des del 18 d’abril fins a l’1 de maig, els més xicotets podran gaudir de tallers, projeccions de cinema i altres propostes culturals que tenen com a objectiu estimular la seua creativitat i despertar el seu interés per l’art en tots els seus vessants.

‘El barri en el centre’: creativitat a través dels sentits

Del 18 al 22 d’abril, un grup de xiquets d’entre 8 i 12 anys participen en la iniciativa ‘El barri en el centre. Laboratori de creativitats a través dels sentits’, una proposta en la qual, a través de tallers i activitats lúdiques, els xicotets creen propostes artístiques sobre les quals reflexionaran l’últim dia. Les activitats estan centrades en construir un espai de relació per a crear noves mirades i conéixer noves maneres de viure que donen lloc a un intercanvi d’experiències i coneixements.

Aquesta proposta s’emmarca dins de la quarta edició del Programa experimental de mediació i educació a través de l’art PERMEA, una iniciativa del Consorci de Museus i la Universitat de València que naix com a títol propi de màster universitari amb l’objectiu de visibilitzar el treball de creadors que desenvolupen les seues pràctiques entre l’art i l’educació, donant així suport a la professionalització del sector.

L’Any Berlanga

Coincidiendo amb el centenari del naixement del cineasta valencià Luis García Berlanga, la Regidoria de Turisme del Ajuntament de València i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana organitzen una sèrie de tallers i jocs que tindran lloc en el claustre gòtic del Centre del Carme per a aproximar, de manera divertida i creativa, la figura de Berlanga i la seua filmografia a les xiquetes i els xiquets.

Els diferents tallers animen als més xicotets a crear el seu propi cartell de pel·lícula, interpretar algunes de les escenes més famoses del director o participar en el gran joc de l’oca de Berlanga. Aquests tallers s’oferiran els dies 23, 24 i 30 d’abril i l’1 de maig, en horari d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores, amb accés sense inscripció prèvia i fins a completar aforament.

Projeccions i taller de cinema francés d’animació per a xiquets i xiquetes

El CCCC i La Base Culture – Maison dones francophonies de València, amb la col·laboració del Institut Français de València, aposten per acostar la cultura i la llengua francesa als més xicotets, de la mateixa manera que ho fan amb els adults en la seua agenda habitual de projeccions de cinema francés en el Centre del Carme.

Així, el 24 d’abril, a les 12.00 hores, es projectarà en el Centre del Carme la pel·lícula d’animació francesa ‘L’odysée de Choum’, seguida d’un taller creatiu per a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 9 anys. Posteriorment, el 28 d’abril tindrà lloc la projecció per a escolars del llargmetratge ‘Felicità’, en horari d’11.00 a 13.00 h.

Propostes infantils tots els caps de setmana

A més d’aquesta programació específica durant les vacances de Setmana Santa, cada cap de setmana, el principal espai d’agitació cultural de la ciutat compta amb propostes perquè els xicotets descobrisquen l’art, interactuen, observen i gaudisquen de la cultura visitant exposicions com ‘Emergency on Planet Earth’, on l’impacte estètic es combina amb la capacitat de traslladar valors de cura del planeta.

Entre els mesos de febrer i juliol, CCCContes acosta l’art al públic infantil mitjançant una programació de contacontes que es vinculen amb les diferents exposicions del centre. A més, el ‘Espai de Telles’ convida als més xicotets -entre 0 i 3 anys- a jugar, sentir i descobrir amb els cinc sentits. Una iniciativa que porta més de cinc anys en funcionament i que s’ha consolidat com un espai de mediació cultural per a la primera infància a escala nacional.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià