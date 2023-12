L’alumnat va aprofitar per a mostrar, amb vídeos i imatges, les activitats, excursions i convivències. Que duen a terme al llarg de l’any en el centre

El Centre Ocupacional de Mislata (COM) va celebrar el dillus el seu festival anual en el Centre Cultural Carmen Alborch. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora el 3 de desembre.

L’alumnat del centre va demostrar tot el seu talent i creativitat en una gala que es prepara amb detall al llarg dels últims mesos.

L’acte va comptar amb la presència de familiars i amics dels protagonistes. Com també del tinent d’alcalde, Ximo Moreno, la regidora de Dependència i Diversitat Funcional, María José Romero, i del regidor de Benestar Social, Alejandro Gómez. Moreno, en nom de l’ajuntament, va aprofitar per a agrair el treball d’usuaris, educadors i familiars del COM per fer possible “un lloc millor per a viure i crear una societat més compromesa i justa”.

A més, també va reivindicar “el compromís de promoure la inclusió i el respecte, sense excloure a ningú, per a poder construir un món més just, on la diversitat compte amb més oportunitats”.

Durant el festival, les persones usuàries del COM van presentar vídeos i fotografies que documentaven les diverses activitats extraescolars, excursions i convivències dutes a terme al llarg de l’any.

La gala va acabar amb l’actuació “Començar el dia” a càrrec del grup d’arts escèniques del centre. L’alumnat va aprofitar també l’ocasió per a desitjar bones festes nadalenques. A més de convidar a tota la població a acostar-se al mercat ambulant solidari de Nada. Que situaren en unes setmanes al carrer Miguel Hernández, al costat del Centre Cultural Carmen Alborch.