234.000 llocs de treball amb una facturació a l’any de 8.000 milions d’euros

Eixes son les xifres que meneja el sector agroalimentari a la Comunitat Valenciana

Més de 150 empresaris s’han congregat hui al Palau de l’Albereda de València amb motiu dels primers premis del Cercle Agroalimentari.

Uns primers guardons en els que s’ha destacat el treball que han portat a terme tots els membres del sector

Els reptes que afronta el sector també han centrat els premis

El cercle ha organitzat els premis per a reconèixer empreses, iniciatives i persones de la cadena agroalimentària el seu treball en l’àmbit de l’alimentació

L’esforç del sector i de tots els membres, primer a la pandèmia, on es va treballar per abastir totes les llars també ha segut reconegut

També ha sigut acreditat el treball actual de tots els membres de la cadena

Un treball actual que s’enmarca en un context d’increment de les matèries primeres i dels costos de producció, en el que s’està fent un esforç per contindre els preus

El cercle agroalimentari està format per un grup d’empreses que treballen juntes per a millorar i respondre a la exigència de la societat de obtindré i posseir aliments de la màxima qualitat i saludables, tot buscant la sostenibilitat social, ambiental i, per descomptat, econòmica.

El guardó a l’empresa de l’any ha recaigut en l’empresa KM ZERO Food Innovation Hub, el guardó a la iniciativa de l’any per SURINVER i s’ha reconegut a Daniel Ramón com a persona de l’any per la seua contribució al sector agroalimentari.