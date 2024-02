David Vilar i Enric Casado foren els encarregats d’omplir ahir el TAC de Catarroja amb els versos de Vicent Andrés Estellés.

El mític i extens poema “Coral Romput” del poeta de Burjassot va donar el tret d’eixida a la novena edició d’este cicle. Que ja s’ha convertit en un referent cultural de la comarca de l’Horta Sud.

Han passat anys, molt anys, 100 per a ser exactes. Des de que el poeta del poble per excel·lència, Vicent Andrés Estellés, va nàixer a Burjassot.

Des de la regidoria de Cultura de Catarroja han volgut aprofitar el centenari del poeta per organitzar tota una sèria d’activitats. La primera de les quals va consistir en una lectura pública de poemes aprofitant el Dia de la Llengua Materna.

“L’Any Estellés volem ser pàtria. Davant les institucions que no volen retre-li homenatge i que menyspreen el nostre poeta més universal des d’Ausiàs March. Catarroja treballarà perquè totes i tots el recordem, el dignifiquem i sobretot, el gaudim” ha explicat la regidora de Cultura, Dolors Gimeno.

I no hi havia millor manera d’homenatjar a l’il·lustre poeta que dedicant-li la primera sessió d’esta novena edició del cicle “Dos poetes com nosaltres”. Amb el recital un poema mític, per extens i per profund, el Coral Romput. Amb el que només s’havia atrevit fins ara el brillant Ovidi Montllor amb Toti Soler a la guitarra. “Una amable, una trista, una petita pàtria” comença recitant David Vilar. A un públic nombrós i entregrat entre el que a més d’alguns membres del govern local. Estaven la diputada de les Corts Valencianes, Maria Josep Amigó i Carmina Estellés. La filla del poeta i altres membres de la família que no es volgueren perdre l’oportunitat d’escoltar en directe els versos que son pare va escriure amb tant de sentiment.

L’actuació, que va durar quasi dos hores, fou un èxit absolut. La regidora de Cultura, Dolors Gimeno, va agrair a David Vilar i Enric Casado, la seua valentia per atrevir-se amb un text tan complicat. Tinge també paraules de reconeixement per a les persones que porten 9 anys fent possible este cicle. “Veig les cares, els somriures i els moments de totes les persones que feu possible que estes coses passen a Catarroja i només puc dir-vos gràcies, moltes gràcies per fer-ho possible”.